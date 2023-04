Queen Cleopatra, la regina nera È polemica sulla serie Netflix

Una Cleopatra nera sbarca su Netflix e subito scoppiano le polemiche. La docu-serie Queen Cleopatra narrata e prodotta dalla moglie di Will Smith, Jada Pinkett, con protagonista Adele James, approderà il 10 maggio sulla piattaforma in streaming e il trailer diffuso ieri online lascia pochi dubbi sulla tesi: l’ultima erede dei Faraoni d’Egitto nonché l’amante di Giulio Cesare e Marco Antonio era nera. Nnel trailer dove compaiono alcune testimonianze di esperte: una di queste ricorda l’origine della regina nella famiglia del generale macedone Tolomeo al servizio di Alessandro Magno, ma un’altra la contraddice: "Mia madre diceva sempre: non badare a quello che ti raccontano a scuola. Cleopatra era nera".

L’etnia di Cleopatra è stata a lungo al centro di discussioni accademiche – secondo molti storici almeno al tempo del bisnonno della regina la famiglia era ancora integralmente di sangue macedone – e l’uscita del trailer ne ha accese altre: secondo Greek City Times, il documentario "promuove l’afro-centrismo, un’ideologia che promuove l’idea del “ritorno in Egitto“, cacciando a calcì gli egiziani perché hanno “rubato“ la loro cultura e la loro storia. L’afro-centrismo afferma che i faraoni e gli antichi egiziani erano neri e che gli egiziani gli hanno usurpato l’identità". Sui Change.org è già partita la petizione per cancellare la serie perché "falsifica la storia".