Quarta edizione del Festival di Luce!. La sfida dell’intelligenza artificiale

FIRENZE

L’intelligenza artificiale è un’opportunità o un rischio? Saremo in grado di gestirla? Ci sarà ancora spazio per l’intelligenza umana? Di sicuro è che l’IA è ormai tra noi. Insinuatasi prima solo in determinati settori, ora si sta facendo strada nelle nostre vite, con tutte le difficoltà che ne derivano. Di domande ne rimangono ancora tante, forse troppe. Ad alcune di queste proveremo a dare una risposta in occasione della quarta edizione del Festival di Luce!, il canale digitale del Gruppo Monrif dedicato ai temi della diversità e dell’inclusione, che si terrà sabato 19 ottobre, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze. E lo faremo insieme al contributo di scienziati, influencer, musicisti, atleti e non solo, ognuno dei quali analizzerà dal proprio punto di vista il ruolo che l’intelligenza artificiale ricopre e ricoprirà all’interno della nostra società, in relazione a quella che è in apparenza il suo opposto: ovvero l’intramontabile (o almeno si spera) intelligenza umana.

Luce! compie 4 anni e conferma il suo sguardo sui cambiamenti. La festa con la sua community non sarà altro che un’occasione di confronto e di condivisione tra talk, dibattiti e musica dal vivo, per vivere il cambiamento insieme. L’obiettivo è coinvolgere persone di tutte le età in un processo di crescita culturale collettiva, per costruire una società nella quale realmente non esistano più barriere e dove la diversità non sia più percepita come un limite, ma solo come un’opportunità. Il Festival, diretto da Agnese Pini, direttrice di tutte le testate del Gruppo Monrif, sarà condotto da Monica Peruzzi, giornalista reporter di Sky TG24 e vicepresidente di Imagine Foundation, e partirà alle 10 del mattino con l’incontro dedicato agli studenti delle scuole toscane.

Il tema di quest’anno sarà appunto l’intelligenza artificiale a supporto dell’inclusione e della coesione sociale, che rappresenta ormai una sfida in ogni ambito. Ma come conciliare le nuove tecnologie con le questioni sociali? Come sfruttarla per generare uguaglianza, diritti ed un futuro più equo? I nostri giornalisti proveranno a capirlo insieme ai tanti ospiti attesi.

Tra i primi ad essere stati svelati ci sono i nomi di Noemi e Gaia, due cantautrici molto amate dal pubblico giovanile e non solo; il podcaster, conduttore radio e tv e creator Gianluca Gazzoli; Caterina Balivo, volto noto della televisione e di recente protagonista di una rubrica con le lettere dei lettori sui nostri quotidiani; l’atleta transgender paralimpica Valentina Petrillo, reduce dai Giochi di Parigi. E poi ancora, il poeta e content creator Davide Avolio; Luisa Bagnoli, presidente di Scientific Tech House; Dianora Bardi, presidente di ImparaDigitale.

Attenzione anche al mondo delle produzioni discografiche, cinematografiche e letterarie con il produttore Michele Canova e lo scrittore, sceneggiatore e regista Ivan Cotroneo. Il punto di vista dell’editoria e della narrativa, grazie alla presenza di Gherardo Colombo, presidente della casa editrice Garzanti, e dello scrittore e docente Enrico Galiano. E ancora Gabriella Greison, fisica e narratrice di meccanica quantistica; Eleonora Santoro, Head of ESG & Innovation di Rekeep; Valerio Mammone, editor in Chief ScuolaZoo; il musicista e operatore umanitario Pietro Morello e Simona Piva, Diversity & Inclusion Officer and People Care per Findomestic.

Dal mondo accademico Ruben Razzante, docente di Diritto dell’informazione all’Università Cattolica di Milano; Mara Tanelli, professoressa del Politecnico di Milano e delegata della Rettrice a Diversità e Inclusione; Sabina Nuti, rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. In rappresentanza del mondo dei lavoratori Maurizio Landini, segretario gnerale Cgil. Non mancheranno i rappresentanti politici, dal governatore della Toscana Eugenio Giani alla sindaca di Firenze Sara Funaro e a Luca Trapanese, assessore al Welfare al Comune di Napoli. Il Festival è organizzato in collaborazione con il Comune di Firenze e con la partnership istituzionale di Regione Toscana e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana. Main partner UniCredit. Il progetto è realizzato grazie a Ferrovie dello Stato Italiane, Findomestic, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Mundys e Rekeep. Hospitality by The Social Hub. Media Partner ScuolaZoo, media brand di riferimento delle nuove generazioni.

All’evento è possibile partecipare (gratuitamente) prenotandosi al link che potete trovare sul sito di Luce!, www.luce.news.