Presentata a Eicma la collezione Easy Art. Una limited edition dal look esclusivo per lui e per lei

Ha registrato grandi consensi la partecipazione di Blauer HT ritorna a ’Eicma’, l’Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo che si è svolta a nella seconda settimana di novembre a Fiera Milano a Rho. Diversi i modelli che sono stati presentati, tra cui i caschi Blauer HT che combinano tecnologia, comfort e

design ricercato. Tra questi il casco FF-01, Full Face con doppia calotta in Fibra Pre-preg ed EPS multistrato

a densità differenziata. Gli interni removibili offrono un elevato comfort, mentre la doppia visiera antigraffio, predisposta per Pinlock, e il sistema di chiusura Double D, lo rendono ideale per i motociclisti più esigenti. Tra i modelli più iconici e versatili i caschi Pilot e Pod, entrambi in fibra di vetro. Focus anche su il modello DJ-01, demi-jet con doppia calotta in ABS e doppia visiera antigraffio e il casco JJ-01, Jet touring dotato di

visiera esterna antigraffio e visiera interna fumé.

Ma non solo caschi. Per questa occasione, infatti, Blauer HT ha presentato anche la Easy Art, sia per uomo che per donna. Realizzata in limited Edition e look esclusivo in neoprene nylon/lycra con effetto soft shell, mantiene la sua membrana interna antivento e impermeabile, assicurando traspirabilità e mantenendo il calore corporeo. Dotata di tasche interne in rete per le protezioni su gomiti, spalle e schiena, è ideale per chi cerca comfort e sicurezza. Le zip spalmate con cursore autobloccante garantiscono una chiusura sicura e

funzionale. La felpa Easy include protezioni fisse sulle spalle e protezioni rimovibili su gomiti e spalle, tutte

certificate EN 1621-1:1997, per offrire una protezione completa senza rinunciare allo stile.