Un rarissimo ‘Libro dei Morti’: il ritrovamento da brividi in Egitto che può svelare i segreti dell’aldilà

Roma, 23 luglio 2025 – È proprio il caso di definirlo un ‘ritrovamento da brividi’. Stiamo parlando di un papiro perfettamente conservato, lungo ben 13 metri, contenente brani del leggendario ‘Libro dei Morti’ che è stato rinvenuto nel cuore dell’Egitto. È la prima scoperta del genere nella necropoli di Al-Ghuraifa e rappresenta un’autentica finestra sul mondo ultraterreno degli antichi egizi. Ecco cosa hanno scoperto gli archeologi.

Cosa è stato trovato nel sito archeologico

Nel sito di Al-Ghuraifa, all’interno del governatorato di Minya, un’équipe di archeologici egiziani ha portato alla luce una necropoli risalente a oltre 3.500 anni fa, durante il Nuovo Regno (1550-1070 a.C.). Oltre a mummie, amuleti, statue e vasi canopi, gli studiosi hanno scoperto un papiro eccezionalmente integro, lungo circa 13 metri, che riporta passaggi del celebre Libro dei Morti, in egizio ’Ru‑nu peret em heruì. Secondo Mustafa Waziri, segretario generale del Consiglio Supremo delle Antichità, si tratta del primo papiro completo rinvenuto in quest’area e si presenta in ottimo stato di conservazione. Un fatto straordinario, considerando che questi testi funerari, spesso redatti su misura per il defunto, sono raramente giunti fino a noi integri. Il ‘macabro’ ma prezioso reperto sarà esposto nel Grand Egyptian Museum, ma non è stato l’unico tesoro emerso. Tra le tombe scolpite nella roccia, sono stati rinvenuti più di 25 mila statuette funerarie (ushabti), migliaia di amuleti in legno e pietra, utensili rituali e numerosi sarcofagi, alcuni riccamente decorati. Solo poche settimane fa, sempre in Egitto, era stato scoperto un antico manoscritto con un messaggio inquietante sull’umanità.

Che cos’è il ‘Libro dei Morti’

Il Libro dei Morti (letteralmente "Capitoli per uscire nel giorno") è una raccolta di incantesimi funerari utilizzata in Egitto dal Nuovo Regno (circa 1550 a.C.) fino al I secolo. Le sue radici affondano nei Testi delle Piramidi (circa 2400 a.C.) e nei Testi delle Bare del Medio Regno. Non si tratta di un testo unico, ma una serie di formule magiche personalizzate: circa 200 “capitoli” selezionati in base alle necessità del defunto che venivano scritte su papiro o incise su sarcofagi e amuleti. Lo scopo di questo testo era quello di guidare e proteggere l’anima nel viaggio nell’aldilà: aiutare a superare porte divine, ostacoli, prove magiche e a presentarsi davanti al tribunale degli dèi. Ad oggi sono note oltre 3.500 copie o frammenti riconducibili a questo testo, ma nessuno contenente tutte le 192 parti che lo compongono. Anche al Museo Egizio di Torino è esposto un papiro circa della stessa lunghezza di quello appena ritrovato si tratta del ‘Libro di Kha’.

Cosa c’è scritto in questo testo da brividi

Il passo più noto è l’Incantesimo 125, in cui il cuore del defunto viene pesato contro la piuma della dea Ma’at: se è più pesante, viene divorato da Ammit e l’anima cessa di esistere. Celebre anche l’Incantesimo 23, un rituale di apertura della bocca per riportare al defunto la capacità di parlare, respirare e cibarsi nell’aldilà. Descrive il gesto simbolico con strumenti sacri che "riaprono" i sensi del morto. Ci sono poi formule per difendere il defunto da animali pericolosi come serpenti o coccodrilli, demoni o guardiani delle porte dell’aldilà. Pronunciare i nomi dei guardiani infernali, ad esempio, è un rituale che veniva utilizzato per ingannarli e superare le porte sacre. Un altro passaggio fondamentale è quello della ‘confessione’ il cui il defunto si rivolge ai 42 giudici dell'oltretomba, proclamando di non aver commesso una lunga serie di peccati contro uomini, animali, contro la legge e non solo. Un modo per dimostrare la propria purezza morale davanti al tribunale di Osiride.