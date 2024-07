Pittura a calce per la casa anche col fai da te

Forse l’avrete vista in tante residenze che avete visitato anche negli ultimi periodi, ma più di tanto, probabilmente, non ci avrete fatto caso, pensando si trattasse della classica vernice ai muri. Stiamo parlando della pittura a calce, che presenta qualità eccellenti che la rendono ideale sia per le case d’epoca realizzate da materiali tradizionali, sia per le abitazioni moderne che desiderano aggiungere un tocco in più di carattere. Merita, dunque, di essere conosciuta meglio. La pittura a calce si adatta a diversi stili, a seconda di come viene abbinata agli altri materiali. Con questo tipo di tinteggiatura si possono trattare pareti interne ed esterne, ma anche occuparsi del restyling di mobili antichi.

Caratteristiche

La pittura a calce ha vari punti di forza: è altamente traspirante, consente di sanificare gli ambienti (grazie all’elevata alcalinità) e di prevenire la formazione di muffe, è ideale anche per contesti umidi, è inodore e a base di acqua, quindi non è un prodotto tossico, bensì è ecologico e disponibile in un’ampia gamma di colori impreziositi spesso da alcuni cristalli che la rendono vivida.

Metodi di applicazione

Per applicare la pittura a calce occorre seguire le indicazioni specifiche del produttore. Gli strumenti che potrebbero servire sono pennelli, frattazzi di spugna e spatole in acciaio. L'uso del rullo, invece, è sconsigliato, poiché la pittura tende ad accumularsi sui bordi del rullo, provocando cordonature (cioè le strisce e le righe ben visibili e antiestetiche che si formano sulle superfici verniciate).

Stucco veneziano

Una delle tecniche decorative più famose e raffinate tra le pitture a base di calce per gli interni è lo stucco veneziano, ideato secoli fa e ancora oggi attuale e apprezzato per le sue finiture decorative di pregio. Composto da grassello di calce, carbonati di calcio, polvere di marmo e vari additivi, lo stucco veneziano prevede l'applicazione di strati successivi di stucco con una spatola, rendendo la superficie liscia e lucida.

Errori da evitare

Quando si utilizza la pittura a calce, è fondamentale preparare adeguatamente la superficie, altrimenti la tinta potrebbe non aderire bene. Quindi la base deve presentarsi ben pulita, asciutta, priva di polvere, grasso o muffa. Se necessario, si può applicare un primer. Un altro errore comune è non mescolare adeguatamente la pittura: in questo caso i pigmenti potrebbero non essere distribuiti in modo uniforme, causando un aspetto irregolare. Occhio anche alle condizioni climatiche: per l’applicazione della pittura a calce andrebbero evitare giornate troppo umide, fredde (sotto i 10°C) e quelle molto calde (sopra i 30°C). Pittura e attrezzi vari devono essere almeno di buona qualità. Vanno infine rispettati i tempi di asciugatura e finitura.