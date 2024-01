Paramount+, uscite di gennaio 2024: titoli e trame

Roma, 3 gennaio 2024 – Anche per il mese di gennaio serie tv, film, titoli di catalogo e novità continuano a caratterizzare l’offerta di Paramount+. Il servizio di streaming video digitale su abbonamento offerto da Paramount, che fornisce un ampio assortimento di intrattenimento premium adatto a un pubblico di tutte le età. ‘Skymed – stagione 2’ La seconda stagione di ‘Skymed’, dal 12 gennaio, continua a seguire le vicende personali e professionali di giovani medici e piloti impegnati in soccorsi medici nelle remote regioni del Canada. Con nuovi personaggi e nuove sfide, la squadra si trova ad affrontare emergenze a 20.000 piedi di altezza, esplorando il significato della crescita e della solidarietà. ‘Bugiardo seriale’ Disponibile dal 16 gennaio, la commedia ha per protagonista Jérôme, interpretato da Tarek Boudali, un uomo che ha iniziato a mentire sin da bambino, inventandosi le scuse più improbabili. Ma a un certo punto, diventato adulto, Jérôme si trova catapultato in un incubo quando le sue bugie iniziano misteriosamente ad avverarsi, causando caos nella sua vita quotidiana. ‘Ex On The Beach Italia: La Finale’ L’ultima puntata della versione italiana dello show targato MTV, presentata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, sarà disponibile dal 17 gennaio. Quattro ragazze e quattro ragazzi partono per una vacanza in Colombia, ma scoprono che gli ex partner appaiono ogni giorno sulla spiaggia, complicando il loro percorso verso l'amore. ‘NCIS: Sydney S1’ La serie, disponibile dal 18 gennaio, si svolge sullo sfondo di Sydney e segue la task force multinazionale creata unendo le forze dell'unità anticrimine statunitense NCIS e della Polizia Federale Australiana, impegnate ad affrontare una serie di tensioni internazionali nell'Indo-Pacifico. ‘The Woman in the Wall’ Dal 20 gennaio arriva la mini-serie a tinte gialle e dall’atmosfera gotica. Lorna Brady si sveglia un giorno nella sua casa di Kilkinure e trova un cadavere. Finita in mezzo a una misteriosa storia di omicidio, Lorna cerca di capire se lei stessa è effettivamente coinvolta, mentre il detective Colman Akande indaga sul caso, facendo affiorare segreti e tormenti. ‘Sexy Beast’ La serie, in arrivo dal 25 gennaio, esplora le origini della complessa relazione tra Gal Dove e Don Logan. Torniamo indietro e ci ritroviamo nella frenetica atmosfera criminale londinese degli anni '90. Gal e Don sono due ladruncoli e migliori amici. Intanto nasce una storia d'amore tra Gal e DeeDee Harrison, stella del cinema per adulti. Altri due personaggi chiave sono Teddy Bass, in ascesa nel mondo della malavita, e Cecilia, la sorella maggiore di Don, personalità dominante dai lati oscuri. ‘Terezin’ Il film drammatico, disponibile dal 27 gennaio in occasione della Giornata della Memoria, racconta la storia d'amore tra Antonio, clarinettista italiano, e Martina, violinista ceca, durante la Seconda guerra mondiale a Praga. Girato nel campo di concentramento di Theresienstadt, il film rivela aspetti inediti della vita dei deportati, in particolare artisti e creativi. Nel cast ci sono anche Alessio Boni, Cesare Bocci e Antonia Liskova. Altri titoli Dal 23 gennaio, su Paramount+, è disponibile la docu-serie ‘De la Calle’ che fa entrare lo spettatore nella diaspora latina anche per parlare dell’evoluzione in campo musicale e delle culture urbane. Tra i documentari, oltre a ‘The Changemakers’, uscito il 1° gennaio, incentrato sulle comunità che promuovono il cambiamento nel mondo, uscirà anche ‘Le grandi migrazioni: Patagonia’, per gli amanti degli animali e non solo.