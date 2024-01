Le serie tv Sky in arrivo a gennaio 2024

Ecco quali sono le serie in arrivo su Sky nel mese di gennaio 2024. Diversi generi pronti a farci compagnia nelle prossime settimane, spaziando dal poliziesco/thriller fino ad arrivare al comedy e al dramma in costume. Partiamo subito con l’uscita di NCIS Los Angeles 14 sul canale Sky Investigation. Disponibile a partire dal 1 gennaio, la 14esima stagione continua a narrare i rischi e gli ostacoli affrontati da una divisione dell'NCIS incaricata di catturare criminali pericolosi, che rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale. Gli episodi saranno cadenzati con uscite settimanali e gli ultimi due arriveranno in streaming l’11 marzo. Una stagione decisamente importante e attesa poiché si tratta dell’atto finale e conclusivo di questa seguitissima serie tv. Per i fan, da non perdere. Torna, invece, dal 9 gennaio, Irish Crime con la seconda parte della serie ambientata a Galway. La psicologa criminale Cathrin ha lavorato a lungo a stretto contatto con la polizia locale come consulente specializzata. Quando il marito agente viene trovato morto, la sua vita viene stravolta. E da lì si apre un arco narrativo che promette colpi di scena. Su Sky Serie, invece, dal 13 gennaio sarà disponibile L’amore e la vita – Call the midwife 9. Fino al 10 febbraio usciranno in streaming le puntate della nuova stagione del drama ambientato negli anni Sessanta, un’epoca in cui molte cose stanno cambiando. Al centro delle storie, suore e infermiere che si prendono cura delle future mamme del quartiere londinese di Poplar. Elevatissima l’attesa per True Detective 4. Dal 15 gennaio torna la serie tv cult con una nuova stagione, ambientata in Alaska. Lo show riprende alcuni dei simbolismi visti nella prima con l’intenzione di rievocare le atmosfere che sorpresero il pubblico nel 2014. Al centro delle puntate, che si chiuderanno il 19 prossimo febbraio, troviamo sei lavoratori della Base di Ricerca Artica Tsalal, che scompaiono senza lasciare tracce. Per risolvere il caso, le detective Liz Danvers e Evangeline Navarro dovranno scavare tra le inquietanti verità che giacciono sepolte sotto i ghiacci perenni. Jodie Foster e Kali Reis sono i protagonisti di questa quarta stagione. Dal 24 gennaio, su Sky Investigation, ecco le nuove avventure di Le indagini di Sister Boniface 2. La serie, uno spin-off di Padre Brown, tratta dai racconti di G. K. Chesterton, racconta le storie di una suora enologa e motociclista, Sister Boniface, che continua a essere una preziosa risorsa per il Dipartimento di Polizia di Great Slaughter, e prosegue le sue indagini legate a tornei di scacchi, top model, gruppi teatrali amatoriali e programmi TV. Si chiude, infine, il 31 gennaio, con La favorita del re, una miniserie in due appuntamenti - Il 31 gennaio e l’1 febbraio- incentrata sulla figura di Diane de Poitiers, la preferita di Enrico II. La donna, bella e forte, è tuttavia solamente una cortigiana. E l’imminente matrimonio tra il re e Caterina de' Medici potrebbe spezzare per sempre i suoi sogni. Ma davvero la passione col monarca può durare per sempre? Le risposte in questa serie tv in costume che sarà disponibile su Sky Serie.