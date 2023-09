Pamela Anderson mette in vendita il costume rosso di Baywatch

La star di Baywatch, Pamela Anderson si dichiara pronta a vendere i suoi vestiti storici compreso l'iconico costume rosso che l'ha resa famosa in tutto il mondo. "Faccio spazio alla nuova vita", ospite all'evento Pandora Celebrates Lab-Grown Diamonds durante la Fashion Week di New York, la Anderson ha confessato al magazine "People" di aver aperto un nuovo capitolo (dopo il divorzio dal quinto marito) e di voler fare "pulizia" anche nel guardaroba, vendendo i capi che non indossa più. “Non mi piace sprecare - ha chiarito la star -. Non vedo l’ora di vedere gli altri apprezzare questi pezzi”. E quando le è stato chiesto se includesse il suo famoso costume da bagno rosso Baywatch, la star ha risposto: "Tutto!".

Modello Anderson Red

Profondissimo scollo sulla schiena, generoso nel mostrare il décolleté ed evidenziare ogni curva, l’inconfondibile costume intero rosso andava di moda nel 1992. Anno, in cui l’attrice classe 1967 ha debuttato nella serie cult dove correva sulla spiaggia della contea di Los Angeles per salvare i bagnanti in difficoltà. “Sono stata in costume da bagno per la maggior parte della mia vita”, aveva spiegato in un post di Instagram la star in occasione del lancio della collezione di costumi Frank Bikinis. Collezione che include il modello one piece, strizzatissimo, nella tonalità Anderson Red che ha reso famosissima l’attrice canadese 30 anni fa e che indossa splendidamente oggi come allora. Alta un metro e settanta, 56 anni, madre di due figli venticinquenni avuti con l’ex marito Tommy Lee, e un peso forma di 55Kg, Anderson cura molto il suo aspetto tra allenamenti, tanta attività all’aria aperta e soprattutto il cibo sano e regole ferree: “Assumo vitamine prescritte da un bravissimo specialista” e poi mangio solo tra le 10 e le 18, mi fa sentire piena di energia”, ha spiegato in diverse interviste.

La vendita sui social

Sono passati 30 anni da quando l’attrice interpretava la parte della guardaspiaggia in Baywatch, oggi il suo stile è cambiato: "Mi emoziona pensare che gli altri proveranno la gioia che ho provato io. Non c’è motivo di trattenerlo. Questi ricordi sono fatti per essere condivisi”. La vendita dovrebbe avvenire sul sito web della Anderson modella, attrice, produttrice televisiva e showgirl diventata un'icona di stile. Alcuni dei suoi look hanno legato la sua immagine a diversi brand: da Vivienne Westwood a Marc Jacobs a Hugo Boss. “Il mio stile negli Anni Novanta era selvaggio e disinibito. Non so se fosse un meccanismo di difesa o cosa. Ho pensato solo a divertirmi", aveva confessato in una recente intervista al magazine "Elle".