Oscar 2024: dove vederli in Italia (in diretta tv) e a che ora inizia la premiazione

Roma, 9 marzo 2024 – Il conto alla rovescia per la cerimonia degli Oscar 2024 è oramai agli sgoccioli. Domani sera, domenica 10 marzo (ma in Italia sarà notte fonda), finalmente scopriremo se ‘Oppenheimer’ di Christopher Nolan riuscirà a battere il record di ‘Titanic’ o Ben-Hur’, che di statuette dorate ne hanno vinte 11. La pellicola sul padre della bomba atomica è in lizza con ben 13 nomination ed è sicuramente quella da battere nella categoria ‘miglior film’. Vedremo poi se l’attrice nativa-americana Lily Gladstone riuscirà a portarsi a casa il premio per la miglior interpretazione femminile per ‘Killers of the Flower Moon’ (a insidiarla c’è Emma Stone protagonista di ‘Povere creature’). Senza dimenticare che nella cinquina per il ‘miglior film internazionale’ c’è pure ‘Io, capitano’ di Matteo Garrone. Ma come seguire questa 96esima edizione in tv?

La cerimonia degli Oscar 2024 si terrà domenica 10 marzo a Los Angeles (Ansa)

Gli orari e dove seguire gli Oscar in tv

Negli Stati Uniti la serata sarà trasmessa dall’emittente Abc a partire dalle ore 16 di domenica. Per gli appassionati italiani invece ci sarà da tirar tardi, ma con una grossa novità per quanto riguarda la diretta. Dopo anni di messa in onda su Sky e Tv8, la cerimonia sarà trasmessa live da Rai1 a partire dalle 23.30. In realtà la premiazione vera e propria prenderà il via solo verso l’1 di notte (le 16 a Los Angeles, appunto) e andrà avanti almeno fino alle 4.30 del mattino. L’evento sarà disponibile in streaming su RaiPlay, permettendo così anche a chi non dovesse riuscire a seguire la diretta di poterla recuperare.

Chi commenterà gli Oscar

A fare gli onori di casa sul palco del Dolby Theatre ci sarà (per la quarta volta) il presentatore Jimmy Kimmel coadiuvato da una serie di attori (da Nicolas Cage a Zendaya). Nello studio di via Teulada a Roma ci sarà invece Alberto Matano (il conduttore de ‘La vita in Diretta’) con Stefania Sandrelli, Gabriele Muccino, Claudia Gerini, Ambra Angiolini, Claudio Santamaria, Antonio Monda e Paola Jacobbi. Invece a raccontare il red carpet e a intervistare le star internazionali sarà l’inviato del TG1 Paolo Sommaruga.