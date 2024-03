Notte degli Oscar 2024: a che ora sapremo il vincitore come ‘miglior film’

Los Angeles, 10 marzo 2024 – La notte degli Oscar 2024 si sta avvicinando, e cresce l’attesa per i premi più ambiti della serata. Saranno 23 le statuette che verranno consegnate nelle prime ore di lunedì 11 marzo, alle quali si aggiungono i premi speciali: l’Oscar alla carriera per Angela Bassett, Mell Brooks e Carol Littleton, e il Premio umanitario che andrà a Michelle Satter. Ma tra tutti, l’annuncio più ambito è certamente quello per il miglior film. A che ora sarà?

Una gigantografia della celebre statuetta degli Oscar (Maurizio Costanzo)

Difficile a dirsi, visto gli imprevisti della diretta, che hanno spesso fatto sforare i tempi della serata degli Academy. Tradizionalmente, la premiazione della miglior pellicola dell’anno è l’ultima e quest’anno non farà differenza. C’è ancora massimo riserbo sulla scaletta ufficiale, ma si può quindi prevedere che l’annuncio verrà dato poco prima delle 4.30 del mattino italiano, l’orario di chiusura della cerimonia. In ogni caso, difficilmente si andrà oltre le 5.

I film candidati per l’Oscar più ambito sono 10: ‘American Fiction’, ‘Anatomia di una caduta', ‘Barbie’, ‘The Holdovers – Lezioni di vita’, ‘Killers of the flower moon’, ‘Maestro’, ‘Oppenheimer’, ‘Past Lives’, ‘Povere creature!’ e ‘La zona d’interesse’. Per la maggior parte degli esperti e secondo i bookmakers il più probabile vincitore è ‘Oppenheimer’ di Christopher Nolan, che ripercorre la vita dell’inventore della bomba atomica. Un successo per la critica e per il botteghino: ha incassato quasi 330 milioni di dollari a livello globale, diventando il biopic più di successo della storia. Ma, va detto, gli Oscar ci hanno abituato alle sorprese, e i contendenti per il miglior film quest’anno sono davvero molto forti.

La notte degli Oscar verrà trasmessa in Italia da Rai Uno (con diretta streaming su Rai Play) a partire dalle 23.50 di domani 10 marzo, con il red carpet. La cerimonia vera e propria avrà inizio verso le 1 di notte di lunedì 11.