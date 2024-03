Quando ci sono gli Oscar 2024? Data e ora

Los Angeles, 8 marzo 2024 – La notte degli Oscar è alle porte: 23 categorie (senza contare i premi speciali) nelle quali si sfideranno i più grandi successi cinematografici del 2023. In gara anche il film italiano ‘Io Capitano’, di Matteo Garrone, che narra senza filtri la realtà dei migranti africani in rotta verso l’Europa. Ma quando si terranno gli Academy Awards e a che ora bisognerà sintonizzarsi?

Quando si terranno gli Oscar 2024?

La cerimonia – presentata da Jimmy Kimmel – si terrà nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 marzo (secondo il fuso orario italiano), confermando un trend affermatosi dopo la pandemia, che vede la kermesse organizzata nel terzo mese dell’anno. Per gran parte del ventunesimo secolo, invece, il ‘mese degli Oscar’ è stato tradizionalmente febbraio. Come di consueto, l’evento avrà luogo nel Dolby Theatre di Los Angeles, davanti al gotha di Hollywood e del settore cinematografico mondiale.

Per quanto riguarda l’ora di inizio della cerimonia, c’è una buona notizia per noi europei. Non bisognerà più aspettare le 2 di notte come nelle edizioni precedenti, in quanto inizierà con un’ora di anticipo, ovvero alle 1 di lunedì 11 marzo. La diretta di Rai Uno (e di Rai Play) comincerà tuttavia prima, alle 23.55, con il collegamento con il red carpet, dove le celebrità sfileranno prima di prendere il loro posto a sedere in platea.

Difficile anticipare con certezza la fine, visto gli imprevisti della diretta. Tuttavia, stando alla scaletta, la serata dovrebbe chiudersi verso le 4.30 del mattino (ora italiana), con la premiazione del miglior film dell’anno.

Si tratterà della 96ª edizione degli Oscar, la quarta condotta da Kimmel e la ventunesima sul palco del Dolby Theatre. Nulla ha fermato la premiazione nel corso dei decenni, neanche la Seconda guerra mondiale o la pandemia. In quest’ultimo caso, la kermesse si è tenuta in due sedi diverse, con il grosso degli eventi organizzato nella stazione ferroviaria Union di Los Angeles.

