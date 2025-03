Kieran Culkin: da ‘fratello di’ all’Oscar 2025, ora la celebrità è lui

Roma, 3 marzo 2025 – Kieran Culkin ha vinto l'Oscar come miglior attore non protagonista per il suo ruolo in ‘A Real Pain’ durante la 97ª edizione degli Academy Awards, che ha avuto luogo il 2 marzo 2025 al Dolby Theatre di Los Angeles regalando emozioni e colpi di scena.

Nel film “A Real Pain”, diretto da Jesse Eisenberg, Kieran Culkin interpreta Benji, cugino carismatico ma tormentato del personaggio di Eisenberg, David. Nella pellicola lo vediamo intraprendere un viaggio in Polonia insieme a David per riscoprire le loro radici ebraiche. Ecco cosa sappiamo di Kieran Culkin.

Kieran Culkin (Instagram)

Chi è Kieran Culkin? Vita e carriera

Kieran Culkin nasce a New York il 30 settembre 1982 in una famiglia numerosa e strettamente legata al mondo dello spettacolo. È il terzo di sette figli di Christopher Culkin, ex attore teatrale, e Patricia Brentrup. I primi approcci con il mondo della recitazione sono stati nel teatro off-off-Broadway nell’Upper East Side gestito dai vicini di casa della famiglia Culkin.

Kieran è fratello del celebre Macaulay Culkin, diventato una star mondiale grazie a “Mamma, ho perso l’aereo” (1990), ma anche altri fratelli, come Rory Culkin, hanno intrapreso la carriera cinematografica. Cresciuto in un ambiente in cui la recitazione era quasi inevitabile, Kieran ha iniziato a recitare fin da bambino, pur avendo vissuto momenti di distacco dal mondo del cinema.

Anche Kieran Culkin è presente nel film “Mamma, ho perso l’aereo”, con una piccola parte nei panni del cugino Fuller. La storia del fratello Maucaly e le sue difficoltà per lungo tempo lo spingono a restare lontano dalle scene, tuttavia il suo talento naturale finisce per emergere e continuare a intrecciarsi con il mondo dello spettacolo. Giovanissimo, appare in ‘Il padre della sposa’ (1991) e ‘Le regole della casa del sidro’ (1999). Nel 2002 si afferma con ‘Igby Goes Down’, con cui ottiene una nomination ai Golden Globe.

Dopo una serie di apparizioni in film indipendenti e spettacoli teatrali, il grande successo arriva con la serie HBO “Succession” (2018-2023), in cui interpreta Roman Roy, ruolo che gli ha fatto guadagnare un Emmy e un Golden Globe. Nel 2025 il film diretto da Jesse Eisenberg, ‘A Real Pain’, è un ulteriore affermazione del suo lavoro grazie all'Oscar come miglior attore non protagonista, successo confermato agli Independent Spirit Awards, dove regista e Culkin sono stati ulteriormente premiati.

Durante un'intervista, ha raccontato di sé con semplicità: in fondo, fa l'unica cosa che sa davvero fare – recitare. Essere un attore non è solo il suo lavoro, ma la sua vera e unica passione. Nonostante la difficile storia del fratello e i rischi legati all'industria cinematografica, il suo destino sembra averlo condotto esattamente lì, al mondo a cui sente di appartenere veramente.