La ‘maledizione di DiCaprio’ e gli artisti con più nomination ma senza aver vinto l’Oscar

Roma, 4 marzo 2025 – La 97esima notte degli Oscar si è conclusa da poche ore tra emozioni, molte conferme ma anche grandi sorprese. Alcuni premi assegnati hanno infatti rispettato pienamente i pronostici, come quelli andati a Zoe Saldana e Adrien Brody rispettivamente Migliore Attrice non protagonista per ‘Emilia Perez’ e Migliore Attore protagonista per ‘The Brutalis’. Altri invece, come gli Oscar al film ‘Anora’ in ben cinque categorie su sei nomination, rappresentano un inaspettato e positivo segnale per il Cinema indipendente.

Ora che le statuette sono nelle mani dei vincitori si può notare che la ‘maledizione di Di Caprio’, per chi viene spesso nominato ma non riesce mai a vincere, ha colpito qualcuno anche nel 2025. Ecco chi sono gli artisti che, arrivati a un numero considerevole di candidature, non sono riusciti ad ottenere l’Oscar quest’anno o nelle edizioni precedenti della cerimonia.

Perché si parla di ‘maledizione di DiCaprio’

Innanzitutto, è bene chiarire perché, quando si fa riferimento a nomination all’Oscar che però vanno a vuoto sui premi, si parla di ‘maledizione di DiCaprio’. L’attore cinquantunenne non è stato, in effetti, tra i più nominati in assoluto nella storia degli Oscar ma in più di un’occasione, a candidatura ricevuta, sembrava il favorito alla vittoria. Al momento della consegna del premio, però, qualche collega è riuscito a strappargli la statuetta e, per questa ragione, la sua sembrava essere diventata negli anni una vera e propria maledizione.

Leonardo Di Caprio è stato nominato infatti nel 1994, 2005, 2007 e nel 2014 (nella doppia veste di Produttore e Attore Protagonista) prima di ottenere la sua prima statuetta nel 2016 come Migliore Attore Protagonista per ‘Revenant – Redivivo’.

Di Caprio in Revenant

Per i suoi ruoli in ‘The Aviator’ (2005) e ‘The Wolf of Wall Street’ (2014) era riuscito a vincere il Golden Globes che sembrava un preludio all’Oscar ma in entrambe le occasioni fu qualcun altro ad ottenere il premio più ambito (nel 2005 il premio al Miglior Attore andò a Jamie Foxx per ‘Ray’ e nel 2015 a Mattew McConaughey per ‘Dallas Buyers Club’).

Dopo la vittoria arrivata nel 2016, nel 2020 il protagonista di ‘Titanic’ è stato nuovamente candidato all’Oscar ma senza vincere.

Norton e Warren i colpiti per il 2025

Nella notte degli Oscar del 2025 i colpiti dalla cosiddetta (ma ormai per lui superata) ‘maledizione di DiCaprio’ sono stati Edward Norton e Diane Warren.

Norton, candidato quest’anno come Migliore Attore non protagonista per il suo ruolo in ‘A Complete Unknown’ è alla sua quarta candidatura a vuoto. Era, infatti, già stato nominato nella stessa categoria nel 1997 per ‘Schegge di paura’ e nel 2015 per ‘Birdman’. Nel 1999, invece, è stato candidato come Migliore Attore Protagonista per ‘American History X’ ma quell’anno l’Oscar andò all’italiano Roberto Benigni.

La cantautrice Diane Warren, invece, ha vinto nella sua carriera due Golden Globe, un Grammy, un Emmy e anche un Nastro d’Argento ma ancora nessun Oscar. È riuscita a collezionare dal 1988 al 2025 ben sedici candidature alla Migliore Canzone originale senza, però, vincere il premio. Nel 2023 la compositrice ha ottenuto un Oscar onorario.

Nel 2025 anche Cynthia Erivo e Ralph Fiennes sono arrivati alla terza candidatura agli Oscar senza ottenere un premio: ancora poche nomination per parlare di maledizione ma speriamo che per loro la statuetta arrivi quanto prima.

Gli altri attori che non hanno ancora vinto un Oscar

Ma chi sono gli artisti che in passato hanno ottenuto numerose candidature da parte dell’Academy e, però, che non sono mai stati premiati?

Se guardiamo solo alla carriera attoriale, i più nominati in assoluto sono stati nella storia degli Oscar Glenn Close e Peter O’ Toole che hanno ottenuto otto candidature ciascuno, senza alcuna vittoria.

Nel 2003 O’ Toole (che è sempre stato candidato come Migliore Attore Protagonista) ha però ricevuto il premio alla carriera. Inizialmente aveva deciso di rifiutarlo perché pensava di meritare qualcosa di più rispetto a “mendicare un premio simbolico”, ma furono i figli a convincere l’attore ad accettarlo.

Sei sono le candidature ottenute dall’attrice Amy Adams tra il 2006 e il 2019; cinque quelle di Michelle Williams (sempre come Migliore Attrice Protagonista) tra il 2006 e il 2023 e cinque quelle ricevute da Annette Bening tra il 1991 e il 2024.

Solo a quattro si fermano Willem Dafoe, Jane Alexander, Ed Harris, Saoirse Ronan.

Bradley Cooper ha collezionato ben dodici nomination all’oscar nelle diverse vesti di attore, regista, sceneggiatore e produttore. In nessuna di queste occasioni e in nessuno dei suoi ruoli, però, la statuetta è arrivata.

I candidati (senza premio) in altre categorie

Nella storia degli Oscar, gli attori non sono gli unici ad aver ottenuto diverse candidature a vuoto. Alex North, musicista, è stato candidato per quindici volte tra il 1951 e il 1984. Quattordici nomination erano per la Migliore Colonna Sonora e una per Migliore canzone originale ma la vittoria non è mai arrivata. Nel 1986 ha, però, ricevuto un Oscar alla carriera.

Lo scenografo Roland Anderson ha ricevuto, tra il 1934 e il 1964, quindici candidature (in tre edizioni degli Oscar è stato candidato per due volte nella stessa categoria) senza mai vincere.

Greg Russell, infine, è stato candidato per il Miglior Effetto Sonoro sedici volte, senza ancora essere riuscito ad alzare la statuetta.