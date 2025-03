Chi è Mikey Madison, l’attrice rivelazione che ha battuto Demi Moore agli Oscar 2025

Los Angeles, 3 marzo 2025 - È Mikey Madison la vera regina degli Oscar 2025, la Miglior attrice dell’anno che ha sconfitto la granitica Demi Moore, data per favorita per il film The Substance’. “È davvero surreale”, ha commentato l’attrice 25enne, che ha trionfato con Anora con la prima nomination della sua vita.

Nel film interpreta il ruolo di Anora, appunto, una giovane spogliarellista ed escort occasionale a New York, che ha la possibilità di vivere una storia da Cenerentola quando incontra e sposa il figlio di un oligarca russo. Ma, quando la notizia arriva in Russia, i genitori del ricco erede cercano di ottenere l'annullamento del matrimonio.

L'attrice si porta a casa il più prestigioso e ambito Academy Award come Miglior attrice protagonista alla sua primissima candidatura, battendo a sorpresa le favorite Fernanda Torres e Demi Moore, ma anche colleghe eccellenti Karla Sofia Gascon e Cynthia Erivo.

Chi è Mikey Madison

Nata a Los Angeles 25 anni fa, era il 25 marzo 1999, Mikey Madison - pseudonimo di Mikaela Madison Rosberg - è l’exploit dell’anno. Figlia di due psicologi di origine ebrea, è cresciuta all’ombra di Hollywood, un sogno che le è sempre apparso lontano e quasi irraggiungibile. Lo ha confessato alla cerimonia degli Academy Awards numero 97, tra l’emozione e la sorpresa.

Mikaela ha quattro fratelli, tra cui un gemello. Oltre al cinema, una delle sue grandi passioni sono i cavalli. La sua grande occasione è arrivata quando una delle due sorelle ha sposato uno sceneggiatore e, a quel punto, ha lasciato il mondo dell’equitazione e delle gare per tentare la via dello star system. Ed è stata una scelta vincente che l’ha portata sul palco più ambito del mondo con un prestigiosissimo premio che tante attrici più famose e navigate sognano con tutta la loro fibra.

L’esordio a 15 anni e poi Quentin Tarantino

Aveva solo 15 anni quando nel 2014 ha esordito nel suo primo lungometraggio ‘Liza, Liza, Skies are Grey’, uscito nel 2017. Nel 2016 ha iniziato a recitare nel ruolo di Max Fox nella serie comica Better Things, interpretato fino al 2022. Nel 2019 ha interpretato Susan Atkins, seguace della famiglia Manson, in ‘C'era una volta a... Hollywood’ del regista Quentin Tarantino. Ed è stata proprio l’esperienza con Tanrantino che ha convinto il regista Sean Baker a sceglierla come protagonista di Anora.

È stata Amber in Scream

Nel 2022 ha vestito i panni di Amber Freeman, uno dei personaggi di Scream, quinto capitolo della serie cinematografica di Scream presentato come requel (spin-off), diretta da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett.

La sua interpretazione è stata apprezzata dalla critica, che l'ha definita come uno dei punti forti della pellicola. Pochi mesi fa, nell'estate del 2024, ha prenso parte con un ruolo di supporto nella miniserie televisiva di Apple TV+ ‘La donna del lago’.

Il ruolo la protagonista in Anora

Sean Baker ha voluto tagliarle addosso, proprio come un vestito sartoriale, il personaggio di Anora, una stripper metropolitana di origini russe che ha incantato Hollywwod. Per interpretarla, Mikey ha dovuto perfino imparare il russo e il regista ha voluto la ‘verità’ ad ogni costo, chiedendole di registrare le scene di lotta senza l’uso di una controfigura.

Acclamato dalla critica, il film ha vinto la Palma d'oro alla 77ª edizione del Festival di Cannes, mentre quest’anno Madison è stata candidata ai più importanti premi cinematografici: oltre all’Oscar, che ha vinto a sopresa, il Golden Globe, il Critics' Choice Awards, lo Screen Actors Guild Awards e il BAFTA, che ha vinto per la migliore interpretazione come rivelazione dell’anno.