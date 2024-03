Oscar 2024, gli attori che saliranno sul palco per presentare i premi: chi sono

Cinque vincitori del passato saliranno sul palco del Dolby Theatre per presentare le nomination degli attori. È una delle novità della cerimonia degli Oscar 2024, che andrò in onda live il 10 marzo. La formula non è una ‘new entry’ assoluta: era già stata sperimentata 15 anni fa e fu un grande successo.

È top secret sui nomi delle star già premiate che vedremo domenica in diretta – per l’Italia sarà la notte tra il 10 e l’11 marzo – anche se tra i nomi svelati finora ci sono molti indizi. Il primo tassello del mosaico potrebbe essere Nicolas Cage, annunciato dallo showrunner Raj Kapoor nella lista dei tanti presentatori che affiancheranno Jimmy Kimmel durante la cerimonia: l’affascinante neo 60enne è tra gli attori più giovani di sempre a ricevere l’Oscar. E, tra gli altri confermati, emergono altri indizi: i quattro attori che hanno trionfato l’anno scorso, tutti legati da una storia di riscatto personale e professionale.

Sono cinque i ‘già premi Oscar’ che presenteranno le rose dei 20 attori in lizza, tra protagonisti e non, per la statuetta 2024. Ecco chi sono. Brendan Fraser – tornato al cinema con ‘The Whale’ dopo un divorzio che lo ha messo in crisi e una denuncia per molestie sessuali subite – l'attrice di origini malesi Michelle Yeoh, prima donna asiatica a vincere l’Oscar, entrambi premiati come migliori attori protagonisti 2023.

E poi i due attori non protagonisti: il vietnamita Ke Huy Quan – approdato a Hollywood da ragazzino con ‘Indiana Jones e il tempio maledetto’ e ‘I Goonies’, poi finito nel limbo per decenni fino al riscatto, a 52 anni, con ‘Everything Everywhere All at Once’ – e Jamie Lee Curtis, anche lei con un vissuto difficile tra dipendenze e drammi familiari.

A questi quattro nomi si dovrebbe aggiungere anche Nicolas Cage, nome tanto amato da Hollywood e che va a riconfermare la via del ‘classicismo’ seguita quest’anno dallo ‘story telling’ degli Oscar 2024.

Premiato nel 1996 come migliore attore per ‘Via da Las Vegas’, Cage aveva solo 32 anni e fu il quinto attore più giovane ad essere premiato. Curriculum da impallidire – ha all’attivo oltre 100 film (chi se lo dimentica, giovanissimo, in ‘Stregata dalla luna’ al fianco di Cher?) e un’esperienza dietro la macchina da presa con la regia di Sonny (2002) – e palmares altrettanto lungo.

La cerimonia di premiazione degli Oscar 2024 sarà condotta ancora da Jimmy Kimmel, nonostante gli inciampi e le poche alzate di ingegno dell’anno scorso, un tono volutamente ‘piatto’ per tranquillizzare una Academy ancora spaventata dal celebre pugno in diretta di Will Smith a Chris Rock alla cerimonia 2024.

Come dimenticare la gag non riuscita (quasi una gaffe) del ‘re dei talk show’ Jimmy Kimmel con la premio Nobel per la pace Malala Yousafzai, presente alla cerimonia dell’anno scorso in veste di produttrice del documentario candidato ‘Stranger at the Gate’ di Joshua Seftel.

“In quanto più giovane vincitrice del Nobel, secondo lei Harry Styles ha sputato su Chris Pine?”, le ha detto Kimmel con poco garbo. E lei, con una nonchalance che lo ha sotterrato, ha risposto: “Io parlo solo di pace”.

Ecco i nomi dei presentatori che si alterneranno domenica al fianco di Jimmy Kimmel per annunciare le momination e assegnare la ambitissime statuette. Sono Emily Blunt, Cynthia Erivo, America Ferrera, Sally Field, Ryan Gosling, Ariana Grande, Ben Kingsley, Melissa McCarthy, Issa Rae, Tim Robbins, Steven Spielberg, Mary Steenburgen, Anya Taylor-Joy, Charlize Theron, Christoph Waltz e Forest Whitaker.

Gli altri presentatori degli Oscar precedentemente annunciati sono: Mahershala Ali, Bad Bunny, Nicolas Cage, Jamie Lee Curtis, Brendan Fraser, Chris Hemsworth, Dwayne Johnson, Michael Keaton, Regina King, Jessica Lange, Jennifer Lawrence, Matthew McConaughey, Kate McKinnon, Rita Moreno, John Mulaney, Lu-pita Nyong'o, Catherine O'Hara, Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Ke Huy Quan, Sam Rockwell, Octavia Spencer, Michelle Yeoh, Ramy Youssef e Zendaya.

La cerimonia si svolgerà il 10 marzo (all’1 di notte dell’11 marzo in Italia) al Dolby Theatre dell’Ovation Hollywood di Los Angeles. L’evento andrà in onda in diretta sulla Abc e sarà trasmessa in tutto il mondo.

A guidare le candidature dei film è ‘Oppenheimer’ di Christopher Nolan, con 13 nomination, seguito da ‘Povere creature!’ di Yorgos Lanthimos con 11, ‘Killers of the Flower Moon’ di Martin Scorsese con 10 e ‘Barbie’ di Greta Gerwig con 8 nomination.