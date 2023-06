Il nero d’estate, tendenza glamour del 2023

L’estate è la stagione per eccellenza dei colori, con toni vitaminici, vivaci e audaci come quelli visti sulle passerelle e quelli che tireremo fuori per i prossimi mesi dal nostro guardaroba. Ma oltre alle ultime tendenze c’è un colore che rappresenta un classico intramontabile, sinonimo di eleganza e raffinatezza anche nelle giornate e nelle serate più calde: il nero.

Non è bandito?

Non c’è una vera e propria regola per cui il nero dovrebbe essere “vietato” per i mesi estivi. Piuttosto, molti si chiedono come abbinare il nero in estate, dal momento che, oltre all’aspetto cupo e scuro, viene ritenuto un colore assorbente del calore, in grado di attirare ancora di più i raggi del sole. In realtà dipende tutto dalla capacità di fare i giusti accostamenti, sia per quanto riguarda i tessuti da scegliere sia per quel che concerne i vari capi e accessori da indossare.

Le celebrities lo amano

A sdoganare il nero in estate sono state anche molte celebrities come Victoria Beckham, Reese Whiterspoon e la nostra Chiara Ferragni che lo hanno indossato con outfit estivi dando un tocco di glamour e di eleganza sofisticata. Di solito in estate si predilige un nero poco “carico” e piuttosto luminoso, ma quest’anno spopola anche la versione più dark e gothic sulla scia di Mercoledì Addams e del successo della serie di Netflix interpretata da Jenna Ortega.

Tessuti leggeri

Scegliere il tessuto giusto è il primo passo fondamentale se ci si chiede come abbinare il nero in estate. Bisogna andare su stoffe leggere, come il cotone e il lino, o materiali impalpabili e trasparenti come la seta e lo chiffon, in modo che la pelle possa respirare e resti fresca anche con alte temperature. Sono da evitare, invece, i tessuti pesanti e quelli sintetici che tendono a trattenere calore e dare fastidio.

I capi neri estivi

Un tubino, una gonna a matita nera o un paio di pantaloni Capri o a palazzo sono capi perfetti anche per il guardaroba estivo. Vanno bene anche i tagli leggeri e ariosi di maxi camicie e abiti extra large o a trapezio. Nel caso di tagli più classici, basterebbero una scollatura o uno spacco – senza esagerare – per rendere più fresco e meno severo l’outfit. Se si vuole mettere una T-shirt o un top scuri e ci si chiede come abbinare il nero in estate, in realtà è molto semplice: in quel caso ci si può sbizzarrire con pantaloni o gonne iper colorati.

Gli accessori

Un trucco per capire come abbinare il nero in estate ed essere casual e chic allo stesso tempo è quello di giocare con gli accessori. Infatti, soprattutto se si opta per il total black, si può vivacizzare il proprio look con un foulard stampato, una cintura colorata, una borsa a tracolla chiara o variopinta. Anche orecchini e bracciali possono fare la differenza.

Le scarpe

La scelta delle calzature dipende dall’outfit indossato e dal contesto in cui si è, tuttavia in generale per il giorno possono essere indossati ballerine e sandali bassi, puntando su tinte forti e vivaci, mentre per la sera sandali col tacco e sandali gioiello possono aggiungere un tocco di sensualità e di luce in più.