Mostre, contest e mega show per ricordarlo

Dall’inedito Again, uscito in digitale il 29 novembre, alla ristampa Musicante 40th Anniversary Album, dal contest Musicante Awards e dal film documentario ufficiale Pino, in sala a marzo, fino a Pino è - Il viaggio del musicante, lo show evento in programma il 18 settembre in piazza del Plebiscito a Napoli. Sono le principali iniziative dedicate a Pino Daniele, a dieci anni dalla morte (il 4 gennaio) e a settanta dalla nascita (il 19 marzo), che la Fondazione Pino Daniele Ets ha contrassegnato con il sigillo del 70/10 Anniversary, che ne garantisce l’autenticità e l’ufficialità.

La prima iniziativa è Musicante Award - Premio Pino Daniele, il Live Music Contest di musica pop rock che offre a giovani artisti che studiano musica, compongono e interpretano il loro repertorio, un’opportunità concreta di emergere e sviluppare la propria carriera.

A marzo, mese in cui Pino Daniele avrebbe compiuto 70 anni, uscirà al cinema il film-documentario ufficiale, Pino, di Francesco Lettieri e Federico Vacalebre, mentre il Palazzo Reale di Napoli ospiterà la mostra Pino Daniele Spiritual, prodotta da Cor a cura di Alessandro Daniele e Alessandro Nicosia.

Il 18 settembre in Piazza del Plebiscito lo show evento con grandi nomi del mondo della musica e dell’entertainment.