Morgan insulta il pubblico durante il concerto a Selinunte: “Cog…! Andate a sentire Fedez”

Roma, 27 agosto 2023 - Lite tra Morgan e il pubblico ieri sera al Parco archeologico di Selinunte (Trapani) con tanto di insulti da parte del cantautore lombardo. A scatenare la sua ira sono state le rimostranze di alcune persone che chiedevano l'esecuzione di brani di Franco Battiato, a cui la serata doveva rendere omaggio (il programma prevedeva una lezione-concerto intitolata ‘Battiato, segnali di vita e di arte’). "Ne ho abbastanza di voi, avete avuto troppo – ha urlato Marco Castoldi (vero nome di Morgan) in piedi sul palco –. Perle ai porci! Così si chiama questo. Io non canto per gente così". E giù una serie di imprecazioni e offese. "Andare a vedere Marracash, andate a vedere Fedez. Cog...! Ma vaff...". L’artista ha quindi apostrofato qualcuno che lo aveva invitato a continuare: “Siete stupidi, la società è una mer...”. Per finire con un insulto omofobo, a cui sono seguiti i fischi da parte della platea.

Il fuori programma è stato ripreso, manco a dirlo, dai cellulari ed finito sui social. E dire che Morgan si stava esibendo davanti il Tempio di Hera e la serata era quella di chiusura del 'Festival della Bellezza'. Per la cronaca, dopo l’acceso scontro, l’artista ha eseguito un paio di brani di Battiato, prima di concludere lo spettacolo.