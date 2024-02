Matteo Berrettini e Melissa Satta si sono lasciati? Il gossip impazzisce. Gli indizi social

Roma, 6 febbraio 2024 – Non c’è pace per Matteo Berrettini. Se prima i suoi problemi sportivi erano attribuiti – dai vari detrattori – a Melissa Satta, ora alle difficoltà a livello fisico si aggiungono i drammi sentimentali.

Non si sa bene quanto le due cose siano collegate. Fatto sta che le voci che circolano insistentemente negli ultimi giorni danno un Berrettini in crisi, non solo sportivamente ma anche con Melissa.

A lanciare la bomba è stato l’esperto di gossip Santo Pirrotta durante la trasmissione ‘Citofonare Rai 2’ di domenica mattina, che ha detto senza troppi giri di parole: “Matteo Berrettini e Melissa Satta sono in crisi. Vedremo se arriveranno a San Valentino”.

E’ iniziata così la caccia all’indizio social che possa confermare il pettegolezzo.

E secondo i più attenti nei profili della coppia non ci sono foto recenti assieme. La modella ha partecipato nei giorni scorsi a una sfilata a Saint Moritz e in tanti hanno notato l’assenza del tennista, probabilmente impegnato a recuperare la forma fisica che non riesce a tornare al 100 per cento.

Si è fatta notare anche l’assenza del campione a Marrakech, dove Satta ha trascorso il Capodanno insieme al figlio, ma senza il compagno.

Tuttavia i due si sono fatti rivedere assieme, sulla neve, per il backstage legato forse a qualche campagna pubblicitaria.

L’ultima foto di momenti ‘privati’ risale a Natale, quando sul profilo della conduttrice era apparsa una foto in stile ‘quadretto di famiglia’ accanto all’albero, che tanti leoni da tastiera hanno ritenuto inopportuna in quanto il papà del figlio di Satta non è Berrettini ma il calciatore Kevin Boateng.

Critiche su critiche insomma, che metterebbero a dura prova qualsiasi legame sentimentale. E’ forse presto per dire se tra i due si tratti appunto di una crisi passeggera o di una rottura definitiva.

Quel che è certo è che la serenità del tennista azzurro tanto agognata non è ancora a portata di mano.