Berrettini e Satta, è finita davvero. Lui: “È stato un anno bellissimo”

Montecarlo, 20 febbraio 2024 – Matteo Berrettini e Melissa Satta si sono lasciati. Dopo i rumors delle ultime settimane e le indiscrezioni di ‘Oggi’, arriva la conferma del tennista azzurro in conferenza stampa da Montecarlo: è finita davvero. "Io e Melissa Satta non stiamo più insieme”, dice. “Abbiamo avuto un rapporto bellissimo, intenso, di grande stima. Non andrò oltre questo, non mi piace condividere troppo della mia vita privata. Non è successo niente di particolare”, aggiunge ringraziandola “per quest'anno bellissimo che abbiamo vissuto insieme".

La notizia era nell’aria: prima la ‘bomba’ lanciata da Pirrotta che in tv a “Citofonare Rai 2” annunciava la crisi. Fine delle foto sui social, il San Valentino passato da Satta in compagnia del figlio e senza alcuna traccia né riferimento a Matteo. Quindi il settimanale ‘Oggi’ che nei giorni scorsi ha addirittura svelato i retroscena della rottura.