Berrettini-Satta al capolinea? “Ecco perché si sono lasciati”

Roma, 15 febbraio 2024 - Melissa Satta e Matteo Berrettini si sarebbero lasciati. La loro relazione ufficializzata nel gennaio del 2023 sembra giunta al capolinea. Da tempo la coppia non è stata più vista insieme in pubblico. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, ci sarebbero dei motivi ben precisi che hanno portato alla fine della love story tra i due.

La crisi tra l’ex velina e il tennista romano nascerebbe da una visione diversa della vita insieme. Melissa sentiva la necessità di costruire un rapporto più duraturo, mentre Matteo punta a tornare ai massimi livelli sportivi. Secondo il settimanale Melissa avrebbe “spinto per avere più certezze dal campione”, e che “il suo sogno fosse quello di mettere su famiglia”.

Mentre per il campione di tennis non se la sarebbe sentita di fare il grande passo: il suo obiettivo attuale è quello tornare ai livelli di un tempo, rimettersi in carreggiata dopo un anno particolarmente complicato dal punto di vista sportivo, dove non sono mancati gli infortuni che non gli hanno permesso di raggiungere i migliori traguardi.