Diletta Leotta e Loris Karius, tutto sul matrimonio imminente

Ospite di Antonella Clerici nel programma ‘È sempre mezzogiorno’, nei giorni scorsi Diletta Leotta ha annunciato a tutti la data del suo matrimonio con Loris Karius. I due convoleranno a nozze il prossimo 22 giugno a Vulcano, nelle Isola Eolie. Una data incerta che era stata al centro del gossip delle settimane precedenti, insieme alla location scelta per il grande passo della giovane coppia, entrambi diventati genitori da poco.

La storia d’amore tra Diletta Leotta e Loris Karius

La notizia e l’ufficializzazione delle imminenti nozze tra i due erano state date dalla stessa Leotta, poche settimane fa, via social, mostrando l’anello di fidanzamento che il portiere del Newcastle le aveva regalato. Da allora, in molti si erano chiesti quando sarebbe stato il grande giorno e, dopo varie illazioni, la conduttrice ha scelto il programma della collega e amica Antonella Clerici per svelare il fatidico giorno. Per la Leotta, l’amore nei confronti di Karius è stato evidente fin dal primo giorno, dal loro incontro. Un vero e proprio colpo di fulmine, ammesso dalla diretta interessata che ha ammesso: “La sera che l'ho conosciuto ho detto alle mie amiche: "Ho incontrato l'uomo della mia vita'”. Ma dove si sposerà la coppia? Se è ufficiale la scelta di Vulcano, quale sarà il luogo preciso dove si svolgerà la cerimonia e il rinfresco? Secondo alcune indiscrezioni si tratterebbe del Therasia Resort, un hotel a 5 stelle che la coppia già conosce bene e dove hanno soggiornato più volte in passato. Nei mesi scorsi, ad ottobre 2023, dopo la nascita della loro bimba, Aria, avevano trascorso qualche giorno insieme alla piccola e alla madre di lei, Ofelia Castorina. Mancano pochi mesi alla data e Diletta Leotta ha ammesso di essere entrata “nella fase panico” che spesso caratterizza gli sposi prima di dichiararsi amore eterno. Del resto sono molti i dettagli da pianificare per rendere speciale e unico quel giorno, indimenticabile per il resto della vita. Per quanto riguarda l’abito, la conduttrice sembra non avere ancora le idee del tutto chiare e di non aver ancora scelto ufficialmente l’abito da sposa da indossare all’altare. Invece, alcuni rumors hanno già vociferato chi potrebbe essere la testimone di nozze. La scelta sarebbe ricaduta su Elodie. La cantante, infatti, è legata da anni di amicizia con la Leotta e sarebbe stata proprio lei ad essere stata invitata a ricoprire quel ruolo importante. La presentatrice di DAZN e il portiere si sono conosciuti a Parigi nel 2022 e l’amore è sbocciato immediatamente. Pochi mesi dopo, ha scoperto di essere incinta, ammettendo di essere rimasta spiazzata: “Sono rimasta incinta dopo pochi mesi, non era preventivato. All'inizio è stato uno shock, poi mi sono detta che non ci sono regole per una cosa così bella” La proposta di matrimonio di Loris (30 anni) a Diletta (32 anni) è arrivata mentre lei era incinta di Aria. Ma hanno deciso, in comune accordo, di non dirlo pubblicamente prima della nascita della piccola. Lo ha raccontato lei stesso, sottolineando il perché di quella scelta: “Io e Loris volevamo viverci quanto più possibile le emozioni della nascita di Aria, ma ora siamo pronti a dedicarci a questo nostro nuovo grande traguardo insieme, come famiglia”.