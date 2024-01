Diletta Leotta sposerà Loris Karius: “Vi devo dire una cosa… I said yes”. Ecco l’anello

Roma, 31 gennaio 2024 – Una mano sul pancione e una in primo piano, per mettere in vista lo splendido anello tempestato di diamanti: così, in una foto pubblicata su Instagram, ma risalente presumibilmente alla scorsa estate, Diletta Leotta ha annunciato il suo fidanzamento e l’imminente matrimonio. Il fortunato è il calciatore tedesco Loris Karius, portiere del Newcastle, con cui la presentatrice siciliana ha una relazione dall’ottobre 2022, e padre della sua bambina Aria, nata il 16 agosto scorso.

Diletta Leotta mostra l'anello (Instagram)

"Vi devo dire una cosa... I said yes! – esordisce Leotta sulla didascalia – Ho aspettato qualche mese a dirvelo perché io e Loris volevamo viverci quanto più possibile le emozioni della nascita di Aria ma ora siamo pronti a dedicarci a questo nostro nuovo grande traguardo insieme, come famiglia!”. Oltre alla foto con l’anello, a completare il carosello ci sono due scatti con Karius: uno dove lui le tiene la mano, a fianco di un letto decorato con petali di rosa che formano un cuore, e un altro che immortala la coppia abbracciata, con l’allora futuro papà che accarezza il pancione della conduttrice. Fotografie che, da quanto scrive Leotta, rappresentano momenti in cui era “la donna più felice del mondo”.

La story postata su Instagram

Non tardano i commenti degli amici vip: Chiara Ferragni posta un cuore, Pierluigi Pardo scrive “Qualità”, accompagnato da diversi cuoricini, mentre Claudio Marchisio esprime le sue congratulazioni, taggando anche Karius. Molti i messaggi di auguri anche da parte dei fan, anche se alcuni mostrano una certa delusione da cuore spezzato: “Maledizione!”, “Il mio sogno finisce qui”, “Sto piangendo”, commentano alcuni.

Nessuna informazione circa i dettagli delle nozze, neanche per quanto riguarda la data dell’evento. Ma senza dubbio la coppia sembra incredibilmente innamorata: appena una settimana fa, Leotta ha pubblicato sui suoi canali social diverse foto che la ritraggono con Karius durante una vacanza in montagna, con tanto di abbracci, sfondo innevato e sci.

La presentatrice avrebbe quindi trovato il suo perfect match, dopo aver frequentato negli scorsi anni il pugile Daniele Scardina, l’attore Can Yaman e il modello Giacomo Cavalli. Non resta quindi che aspettare gli sviluppi che porteranno al lieto evento.

