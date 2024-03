Chi è Loris Karius, fidanzato e futuro marito di Diletta Leotta

Roma, 6 marzo 2024 – Loris Karius e Diletta Leotta, neo genitori, saranno presto anche marito e moglie. Il calciatore tedesco, ex portiere del Liverpool, che oggi gioca nel Newcastle, in Premier League e la conduttrice si sposeranno a giugno. Ma chi è, e da dove viene il fidanzato della biondissima Leotta, diventata mamma della piccola Aria la scorsa estate?

Loris Karius

Loris Karius (30 anni), all’anagrafe Loris Sven Karius, è nato a Biberach in Germania, il 22 giugno 1993. Il padre Harald desiderava per lui una carriera di pilota di motocross. Ma ad avere avuto la meglio è stato il nonno che sin da piccolo ha avvicinato Loris al mondo calcistico. L’esordio avviene il 1° luglio del 2009, con l’entrata nel Manchester City. Tre anni dopo, a soli 19 anni, 5 mesi e 9 giorni, diventa il portiere più giovane del Bundesliga, la massima serie professionistica del campionato tedesco di calcio. Ha esordito il 1º dicembre 2012 contro l’Hannover 96, subentrando al 52’ al posto di Shawn Parker per sopperire all’espulsione rimediata da Christian Wetklo. Arriva in Premier League nel 2016, quando viene acquistato dal Liverpool. Solo un anno dopo è in Champions League.

A causa di un trauma cranico dovuto a seguito di uno scontro col difensore madrileno Sergio Ramos, Loris sbaglia la finale di UEFA Champions League del 2018, contribuendo alla sconfitta del Liverpool contro il Real Madrid. Questo gli costerà caro: un fermo per due anni, fino a quando viene dato in prestito all’Union Berlino. Ad oggi è il portiere del Newcastle.

Si è iniziato a parlare della relazione tra il calciatore e la voce di Dazn, Diletta Leotta ad ottobre del 2022. I due si sono conosciuti e innamorati a Parigi, e un mese dopo spuntano anche le prime foto del portiere a Milano davanti a casa della conduttrice. Da quel momento lo storia d’amore, tra le più chiacchierate del mondo del gossip, corre veloce: lo scorso agosto i due sono diventati genitori della piccola Aria. A giugno convoleranno a nozze.

Diletta Leotta con il fidanzato Karius e la figlia Aria (Instagram)

La curiosità sul conto in banca dell'estremo difensore tedesco è nata quando Diletta, ai microfoni del suo programma radiofonico, ha dichiarato che il vero amore non è legato al portafoglio di una persona. Ma quanto guadagna Loris Karius? Dal 2016 al 2022, il contratto con il Liverpool, lo ha portato a incassare oltre 20 milioni di euro. A questi si aggiungono 1,2 milioni di euro del contratto di 6 mesi per il Newcastle.