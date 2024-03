Diletta Leotta, a giugno il matrimonio con il fidanzato Karius. “E’ l’uomo della mia vita”

Roma, 6 marzo 2024 – Fiori d’arancio per Diletta Leotta e Loris Karius. "Mi sposo a giugno", ha annunciato l’interessata oggi in diretta su Rai1, ospite di Antonella Clerici a 'È quasi mezzogiorno'. Leotta, che nelle scorse settimane aveva mostrato sui social l'anello di fidanzamento con cui Loris Karius le aveva chiesto la mano, con il portiere del Newcastle ha avuto la sua prima figlia, Aria, nata lo scorso 16 agosto. Nessuna indiscrezione al momento sulla data, ma i preparativi sono già in corso.

Colpo di fulmine

Diletta e il portiere si amano dal 2022. La conduttrice di Dazn ha svelato di come l'amore con il calciatore tedesco sia stato un vero colpo di fulmine: "La sera che l'ho conosciuto ho detto alle mie amiche: "Ho incontrato l'uomo della mia vita"”. Quanto alle nozze con Karius, ha ammesso: "Adesso sono un po' in quella fase di panico da organizzazione". E alla Clerici che le chiedeva se avesse già scelto il vestito, la 32enne ha risposto: "No", senza aggiungere ulteriori dettagli. Secondo le ultime indiscrezioni del Corriere dello sport, la cerimonia potrebbe essere celebrata al Therasia Resort di Vulcano, nelle Eolie, dove lo scorso ottobre Leotta e Loris, si sono fatti immortalare insieme ad Aria.