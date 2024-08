Mariah Carey, tragedia in famiglia: mamma e sorella morte in poche ore

Una tragedia sta scuotendo in questi giorni la vita di Mariah Carey. La stella del pop mondiale, l’artista che in tanti hanno invocato subito dopo Ferragosto - lei stessa gioca molto sull’attesa del Natale con video diventati ormai un appuntamento fisso per milioni di fan in tutto il mondo - con il post ormai cult ‘It’s time’, sta vivendo un momento molto difficile.

“Il mio cuore è spezzato perché ho perso mia madre lo scorso weekend. Purtroppo, in una tragica svolta di eventi, mia sorella ha perso la vita lo stesso giorno. Mi sento fortunata ad aver potuto trascorrere l’ultima settimana con mia madre prima che morisse. Le sono stata accanto e ho passato del tempo con lei nelle sue ultime ore” ha dichiarato Mariah Carey.

Due lutti nel giro di poche ore hanno colpito la sua famiglia: prima la madre Patricia, 87 anni, e poi la sorella Alison, 63. Con entrambe la cantante ha sempre avuto un rapporto particolare, altalenante e a tratti anche di aperto contrasto.

Rapporti dei quali aveva parlato ampiamente e apertamente nel libro ‘The meaning of Mariah Carey’. Un libro che le è costato anche una denuncia da parte della stessa Alison: “Quando avevo 12 anni, mia sorella mi ha drogato di Valium, mi ha offerto un mignolo pieno di cocaina, mi ha inflitto ustioni di terzo grado e ha cercato di vendermi a un protettore” aveva scritto la cantante.