Marescotti, la “spalla“ più famosa d’Italia

di Claudio Cumani In teatro aveva raccontato alla sua maniera il Sommo Poeta (Dante, un patàca) e Ariosto (Bagnacàval, da Orlando Furioso), contaminando il dialetto basso-romagnolo con la lingua dei poeti ma era stato di recente anche uno dei protagonisti del cechoviano Zio Vanja firmato dalla regista ungherese emergente Kriszta Székely per lo Stabile di Torino. Al cinema aveva cominciato con autori di riguardo come Silvio Soldini e Daniele Lucchetti e si era ritrovato nel tempo a recitare a fianco di mostri sacri come Anthony Hopkins, Julianne Moore e Matt Damon. In tv aveva saputo bucare il piccolo schermo, interpretando tantissime fiction popolari, da Raccontami a I liceali. Poi lo stop. Nel febbraio dell’anno scorso Ivano Marescotti, uno dei volti più noti dello spettacolo italiano con quel suo aspetto imbronciato da burbero col cuore d’oro, aveva detto basta. Si era ritirato, come Jack Nicholson, diceva lui. "Bisogna saper smettere", aveva dichiarato, aggiungendo da umorista consumato: "Visto che Spielberg non si decide a chiamarmi..." Il suo desiderio era quello di insegnare solo nella sua scuola, il Teatro Accademia Marescotti ma quel sogno non è durato a lungo. Ivano se ne è andato ieri pomeriggio, a 77 anni, dopo una lunga malattia. Era ricoverato all’ospedale...