Maneskin, stasera appuntamento live streaming sui social

Roma, 31 agosto 2023 - Stasera diretta streaming dei Maneskin sui loro canali Instagram e Facebook. La band romana alla vigilia dell'uscita del nuovo singolo "Honey (Are U Coming?)" ha dato un misterioso appuntamento a sorpresa ai fan di tutto il mondo per le ore 22.30 sui loro social.

La band festeggia anche il superamento della quota di 1 miliardo di stream su Spotify con il loro ultimo album "RUSH!".

Il prossimo 12 settembre, al Prudential Center nel New Jersey, i Maneskin si esibiranno agli MTV VMAs, la manifestazione premia i migliori videoclip e le migliori canzoni degli ultimi dodici mesi. Per RUSH! il gruppo ha ricevuto 4 nomination, ed è in lizza anche per il Best Rock diventando il primo gruppo italiano a essere nominato per due anni consecutivi in una categoria principale dello show.

Intanto Victoria De Angelis è stata ingaggiata dai Duran Duran per "Dance macabre", il nuovo album in uscita il 27 ottobre su Tape Modern via BMG, il sedicesimo nella carriera della band britannica.