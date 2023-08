Victoria dei Maneskin ‘ingaggiata’ dai Duran Duran: che cosa è successo

Roma, 30 agosto 2023 – Victoria De Angelis arruolata dai Duran Duran. Sì, la bassista dei Maneskin figura in Dance macabre, il nuovo album in uscita a ottobre, il sedicesimo nella carriera della band.

Il retroscena e l’ingaggio sono stati raccontati dallo stesso John Taylor. Che si rivolge alla musicista chiamandola ‘Vicky’ e rivela: “La prima volta che l’ho incontrata le ho chiesto quali fossero le sue ispirazioni al basso. Mi ha risposto: "Tina Weymouth!" Ho risposto: "Anche per me". Ed è finita come sappiamo.

La storia dell’album

“Danse Macabre” è la colonna sonora dell’ultima festa di Halloween, quindi la sua storia inizia il 31 ottobre 2022 al Theatre at the Wynn di Las Vegas.

Come sta Andy Taylor

Della band si è parlato moltissimo anche per le condizioni di Andy Taylor. “Ha il cancro”, era stato l’annuncio choc di Simon Le Bon. Di pochi giorni fa l’intervista dell’ex chitarrista che ha rivelato: “Sono asintomatico”.