Richard Gere: chi è Homer, il figlio dell’attore che ha incantato Cannes

Cannes, 18 maggio 2024 – Sul red carpet al Festival di Cannes 2024, Homer Gere è apparso al fianco del padre Richad Gere, affascinante e bellissimo in smoking nero, in molti ora si domandano chi è, qual è la sua età e quali passioni lo guidano nella vita?

Richard Gere con il figlio Homer sul red carpet del Festival di Cannes (Ansa)

Ch è Homer Gere

Homer James Jigme Gere, nome completo del 24enne, è il primogenito del noto attore Richard Gere (75 anni), nato il 6 febbraio 2000 a New York, negli Stati Uniti, frutto dell'unione con l'attrice Carey Lowell. La scelta del suo nome riflette un omaggio sia al padre di Gere che a quello di Lowell: Homer è un tributo al genitore dell'attore, mentre James onora il padre dell'attrice. Il terzo nome, Jigme, richiama il background buddista di Gere, significando "senza paura" in tibetano.

Cresciuto a Westchester, New York, Homer ha frequentato la prestigiosa Hackley School di Tarrytown prima di proseguire i suoi studi alla Brown University. Qui dal 2019 si è dedicato allo studio delle neuroscienze terapeutiche e delle arti visive. Nonostante la fama del padre, il 24 enne ha fatto solo poche apparizioni pubbliche nel corso degli anni, inclusi eventi sportivi e occasionali tappeti rossi. L’ultima, elegantissimo, a Cannes 2024, al fianco del padre al Festival per Oh Canada di Paul Schrader, in cui la star recita accanto a Uma Thurman.

Richard Gere, tra la moglie Alejandra e il figlio Homer, e Uma Thurman alla prima di 'Oh, Canada' (Ansa)

Quanti figli ha Richard Gere

L’attore statunitense che ha recitato in tanti film di successo, come Pretty Woman, Ufficiale e gentiluomo, American Gigolò, Schegge di paura, ha sempre mantenuto grande riservatezza sulla sua vita privata. Ecco quello che si conosce sulla famiglia e sui suoi figli. La star di Pretty Woman oltre ad aver dato il benvenuto ad Homer, nel 2000, con la sua seconda moglie, Carey Lowell, dalla quale si è separato nel 2013 dopo 11 anni di matrimonio, ha avuto altri figli. E’ stato sposato con la top model Cindy Crawford dal 1991 al 1995. Dopo aver sposato Lowell, Gere è diventato il patrigno di sua figlia Hannah, avuta da un precedente matrimonio. Gere ha poi ampliato nuovamente la famiglia quando ha accolto il suo secondo figlio Alexander, avuto con la sua terza moglie, Alejandra Silva, che ha sposato nel 2018 dopo quattro anni di frequentazione. La coppia ha poi dato il benvenuto a un altro figlio, di cui non hanno condiviso pubblicamente il nome, nel 2020.

La curiosità

Alla nascita di Homer il 6 febbraio 2000, Richard Gere era già all’apice della sua carriera, nominato come uno degli attori più famosi al mondo, per dare il benvenuto musicale al suo piccolo, suonò il Messiah di Handel su un lettore CD portatile che ha portato in sala parto. Sin dalla nascita e durante l'adolescenza di Homer, Gere mise la paternità al primo posto, all'Hindustan Times nel marzo 2015, dichiarava: "Le mie decisioni sui film sono per lo più mie, ma sto molto attento a non stare lontano da mio figlio, Homer James Jigme Gere, per molto tempo, e se c'è un problema non accetto il progetto di lavoro. E l'ho fatto. La tua famiglia è più importante”.