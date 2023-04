Mahmood nel live-action Disney È Sebastian, l’amico della Sirenetta

Il cantautore Mahmood, 30 anni, due volte vincitore del Festival di Sanremo nel 2019 e nel 2022, e vincitore di Sanremo Giovani nel 2018, si unisce al cast di voci della versione italiana del nuovo live-action Disney La Sirenetta nel ruolo dell’iconico granchio rosso Sebastian. La rivisitazione in chiave live-action del classico d’animazione diretta da Rob Marshall arriverà il 24 maggio nelle sale italiane. Mahmood sarà inoltre ospite il 13 maggio della serata finale dell’Eurovision Song Contest 2023 alla Liverpool Arena. Si tratta della prima volta in cui un artista italiano viene invitato a esibirsi fuori concorso in un’edizione di Eurovision che si svolge all’estero.