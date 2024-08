Madonna, compleanno a Pompei

Madonna potrebbe festeggiare i suoi 66 anni, il 16 agosto, tra lo yacht ormeggiato al largo di Capri e un party vip nel Teatro Grande degli Scavi di Pompei. Le voci che rimbalzano sui media locali non trovano per ora alcuna conferma ufficiale, ma il tamtam di indiscrezioni è sempre più fitto così come l’attesa dei fan della popstar internazionale, che già aveva voluto festeggiare in tre occasioni il suo compleanno in Italia, nel 2017 e nel 2021 in Puglia e nel 2022 in Sicilia. Domani si riunirà in prefettura a Napoli il Comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza: se la festa a Pompei venisse confermata, tra i punti all’ordine del giorno della riunione ci saranno anche le misure di sicurezza per un evento che sulla carta è strettamente riservato agli invitati (si parla di 500 supervip tra i quali ci sarebbe anche il nostro Ministro Sangiuliano, e di un catering assicurato da chef stellati), ma inevitabilmente richiamerebbe a Pompei la folla delle grandi occasioni. Il Comune si dice pronto ad accogliere l’artista. L’ipotesi è che la cantante spenga le candeline con pochi intimi e familiari sullo yacht al largo dei Faraglioni, per poi approdare sulla terraferma nel porto di Marina di Stabia e, da qui, raggiungere in auto gli scavi. Dalla direzione del parco archeologico nessuna conferma, ma sembra che il Teatro Grande – abituale palcoscenico di prestigio per grandi spettacoli – sia stato affittato da una società internazionale per un party da tenere il 16 agosto: e visto che quella è la data di nascita di Louise Maria Veronica Ciccone, in arte Madonna, la conclusione appare scontata.

In vacanza in Campania, in questi giorni, anche un altro divo italoamericano: Robert De Niro, restato diversi giorni a Ischia, dove è arrivato con moglie e figlia a bordo del Disco Volante, uno yacht di 36 metri.