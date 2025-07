Ascolti Temptation Island, boom e nuovo record del 2025: il segreto del successo

Milano, 31 luglio 2025 - Temptation Island insegna come fare tv. Perlomeno per ottenere risultati fantasmagorici dal punto di vista degli ascolti. Non che i comportamenti di coppie, tentatori e tentatrici siano esempi di virtù, sia chiaro. Anzi, sono esempi di rapporti disfunzionali e dinamiche spesso tossiche da non riproporre. Ma che al pubblico, se viste su altri, suscitano interesse. La settima e ultima puntata del viaggio nei sentimenti - quella che andrà in onda oggi giovedì 31 luglio è una puntata “post”, che racconta cosa è successo a un mese di distanza dalla conclusione del docu-realiyty, ma la narrazione all’interno del Calalandrusa Beach & Nature Resort in Calabria si è conclusa con la puntata di mercoledì 30 luglio - ha fatto registrare il 31,4% di share con una media di 4 milioni 340mila telespettatori.

Un nuovo record che abbatte quello fatto registrare dal programma soltanto 24 ore prima: la sesta puntata di Temptation Island era stata seguita da una media di 4 milioni 199mila spettatori con uno share del 30,2%.

Una parabola ascendente che non si vede spesso in tv. Anzi. Solitamente le ultime sono puntate “di raccordo” fra il “corpo centrale” della narrazione e la conclusione. Invece con Temptation Island sta succedendo esattamente l’opposto: un crescendo che ha dell’incredibile.

Quale è il segreto del successo di questo programma? La strategia di non abbassare mai la tensione. A ogni puntata qualsiasi telespettatore ha la certezza di poter trovare uno o più colpi di scena. Nel docu-reality condotto da Filippo Bisciglia e prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi non ci sono momenti di noia. Anche perché non dura sei mesi, come la soap Grande Fratello ci ha abituato, ma soltanto circa un mese. Impossibile in un tempo così breve avere cali, se si hanno capacità, competenze e visione per costruire un racconto efficace.

Un racconto efficace con ben poco. Temptation Island ci dimostra che non servono scenografie mirabolanti oppure ospiti noti: quello che conta è saper catturare l’attenzione di chi guarda portando tutto all’estremo. Anche il tasso di trash, se serve. Tutto senza grandi artifici. Ma solo con il racconto. Capacità che non è di certo da tutti, anzi.