Foo Fighters, cambio alla batteria: arriva Ilan Rubin

Seattle, 31 luglio 2025 – Cosa sta succedendo dietro le quinte dei Foo Fighters? A pochi mesi dall’inaspettato licenziamento di Josh Freese, che aveva preso le redini della batteria dopo la tragica scomparsa di Taylor Hawkins, la band avrebbe arruolato Ilan Rubin come nuovo batterista. La notizia è stata riportata da ‘The Hollywood Reporter’, anche se né Rubin né la band hanno ancora confermato ufficialmente l’ingaggio.

Chi è Ilan Rubin

Rubin, classe 1988, non è un nome qualsiasi nel panorama rock. Già batterista per Angels & Airwaves e collaboratore di Danny Elfman, dal 2009 è membro fisso nei tour dei ‘Nine Inch Nails’. Il suo talento gli ha garantito, nel 2020, un posto nella Rock & Roll Hall of Fame insieme al gruppo guidato da Trent Reznor. Un riconoscimento ottenuto a soli 32 anni.

Verso un curioso scambio di bacchette con Josh Freese

Secondo fonti vicine al musicista, Rubin avrebbe comunicato proprio a Reznor la settimana scorsa di aver “accettato un nuovo lavoro con un’altra band”. Il tempismo non è casuale: Josh Freese, 52 anni, ha annunciato su Instagram lo scorso maggio di essere stato “scaricato” dai Foo Fighters senza spiegazioni, dopo appena due anni al fianco di Dave Grohl e soci. “In 40 anni di carriera non ero mai stato licenziato da una band”, aveva scritto, con un mix di stupore e amarezza. “Non sono arrabbiato, solo un po’ deluso. Ma sono freelance da sempre, va bene così”. Ironia della sorte, Freese ha già trovato casa proprio nei Nine Inch Nails, la band da cui Rubin si starebbe separando. Un curioso scambio di bacchette, dunque, che alimenta nuove dinamiche tra due delle band più influenti del rock contemporaneo.

Il periodo difficile dei Foo Fighters

Il periodo turbolento dei Foo Fighters non si ferma qui. La morte improvvisa di Taylor Hawkins nel 2022, stroncato da un malore in hotel durante il tour colombiano, ha lasciato una ferita profonda. L’autopsia rivelò la presenza di dieci sostanze nel suo corpo e un cuore ingrossato. Ai concerti tributo a Wembley e al Kia Forum, a suonare la batteria furono sia Freese che il figlio di Hawkins, Shane, allora diciottenne. A complicare il quadro c’è la situazione personale del frontman Dave Grohl, protagonista suo malgrado del scandalo familiare esploso a settembre 2024, quando è emersa la notizia della nascita di una figlia avuta fuori dal matrimonio. Nonostante tutto, i Foo Fighters sembrano intenzionati ad andare avanti. Se confermato, l’arrivo di Ilan Rubin porterebbe nuova linfa e solidità alla band di Seattle che, anche nei momenti più difficili, non ha mai smesso di fare ciò che le riesce meglio: suonare.