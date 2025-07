Eterno Harrison Ford: “Non mi ritiro, Hollywood ha bisogno anche degli attori anziani”

Indiana Jones e Han Solo non si arrendono mai, ormai lo sappiamo bene. Così a 83 anni e con oltre 80 progetti all’attivo in una carriera che dura da più di sei decenni, Harrison Ford non ha alcuna intenzione di appendere il copione al chiodo e lasciare il set. Anzi, l’attore sembra più motivato che mai, anche grazie alla sua prima candidatura agli Emmy per la serie ‘Shrinking’.

Ritiro? No, grazie. Parola di Harrison Ford

In un’intervista a Variety, Ford ha respinto con decisione ogni ipotesi di ritiro: “Una delle cose che mi ha sempre affascinato del mestiere dell’attore è che servono anche i vecchi per interpretare i vecchi”, ha dichiarato con la sua consueta ironia. D’altra parte la nomination agli Emmy, la prima in assoluto della sua lunga carriera, è arrivata di recente per il ruolo del dottor Paul Rhoades, collega del protagonista Jimmy (interpretato da Jason Segel) e terapeuta affetto dal morbo di Parkinson. Pare che, appena conclusa la terza stagione di Shrinking, Ford abbia salutato cast e troupe con un discorso commosso: “Siete i migliori. I migliori in quello che fate e in come lo fate. È incredibile come fate sentire le persone. Amo questo posto, amo lavorare con voi. Spero che potremo tornare qui e rifarlo”.

Ford: “Non c’è nulla di competitivo nella creatività”

Da sempre lontano dal patinato mondo dei divi, l’attore di Chicago, classe 1942, ha riflettuto anche sul senso del riconoscimento artistico: “Non credo ci sia nulla di competitivo nella creatività. Non capisco il bisogno di confrontare il lavoro di una persona con quello di un’altra. Se ti piace, bene. Se non ti piace, guarda qualcos’altro”. Poi ha aggiunto: “Sono grato, ma avrei fatto comunque quello che faccio, con o senza premi. Perché è ciò che amo: raccontare storie, fingere di essere qualcun altro”. Infine, l’attore ha accennato all’idea di lavorare insieme alla moglie Calista Flockhart ma con una premessa chiara: «Dovrebbe essere un’idea di qualcun altro. Altrimenti il pubblico direbbe: ‘Ah, sono sposati’ e smetterebbe di credere nella storia”. Insomma, Ford non lascia ma raddoppia. Una buona notizia per tanti appassionati di cinema che si tengono stretto un artista di questo calibro.