Emis Killa torna live: gli ospiti di Em16 e la battle freestyle che omaggia il Muretto

Milano, 31 luglio 2025 - Emis Killa torna sul palco dal vivo e lo fa con Em16. Il 10 settembre sul palco del Fiera Milano Live si svolgerà il concerto evento, prodotto da Friends and Partners e Vivo Concerti, del rapper brianzolo. Il quale, dopo l’esperimento del ‘No phone party’ del 15 dicembre scorso al Fabrique di Milano, torna a fare un bagno di folla. E di ospiti.

In sostanza gran parte della scena rap e trap che attualmente sta popolando l’estate e il mainstream italiani sarà sul palco con Emis Killa: Guè, Gemitaiz, Jake La Furia, Lazza, Nerissima Serpe, Papa V, Neima Ezza, Massimo Pericolo, Nicky Savage, Paky. Un parterre che non riserva di certo sorprese - le ospitate, ormai, soprattutto nel concerti rap e trap sono all’ordine del giorno -, ma che dà conto di quanto Em16 è concepito come una vera festa.

Una festa nella quale Emis Killa vuole celebrare anche le origini della sua carriera. Ovvero quel Muretto di San Babila che ha acquisito notorietà presso il grande pubblico anche grazie alla vittoria di ‘Nuova scena 2’ da parte del rapper Cuta. E dal quale ha preso il via nel corso degli anni la carriera di tantissimi grandi nomi dell’attuale scena italiana.

E così durante Em16 si svolgerà la grande finale di Cypha Killa, la battle freestyle organizzata da Emis Killa e Mastafive in cui 16 Mc si sfideranno per incoronare il vincitore. Dieci dei partecipanti sono stati selezionati direttamente durante ritrovi spontanei per freestyler in 10 diverse regioni italiane, mentre sei arrivano proprio dal Muretto di San Babila a Milano. Ai piatti ci sarà Dj Double S, già dj ufficiale del torneo italiano di Freestyle Tecniche Perfette, vinto nel 2007 dallo stesso Emis Killa.

I biglietti per Em16 sono in vendita sui circuiti online.