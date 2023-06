Lupi problematici: in Tirolo una task force per abbatterli

Bolzano, 14 giugno 2023 – Lupi problematici: in Tirolo sarà un’apposita unità speciale ad abbatterli. I dodici membri della task force potranno utilizzare visori notturni, che in Austria sono invece vietati per le normali attività venatorie.

Lupi problematici, il Tirolo ha istituito una task force per abbatterli

L’annuncio del land Tirolo suscita polemiche da parte dei cacciatori, che sulla Tiroler Tageszeitung lamentano il mancato coinvolgimento. “Apprendiamo dai giornali cosa viene deciso ai piani alti. Noi lavoriamo sul territorio è abbiamo il diritto di essere informati”, afferma Hans Winkler, il presidente dei cacciatori del Tirolo orientale.

“Non serve un’unità speciale di dodici apostoli che fanno i supereroi”, rincara Winkler.

La squadra speciale inviata a Lienz

La task force a breve sarà inviata nella zona di Lienz, dove un lupo è ritenuto responsabile di una serie di sbranamenti. Gli allevatori hanno perciò riportato le pecore a valle. Harald Mitterdorfer, dell’ufficio caccia di Obertilliach, chiama in causa anche i contadini. “Li avevamo messi in guardia. Portare 300 pecore sugli alpeggi senza protezione, significava darli in pasto al lupo”, afferma.

La legge in vigore dal 1 aprile

La legge che consente di abbattere lupi – ma anche orsi – problematici è entrata in vigore il 1 aprile.