Tom Cruise da record: 16 lanci col paracadute a 62 anni

A 62 anni c’è chi sta sul divano a riprendersi da traumi muscolari e chi, invece, entra nel Guinness dei primati per essersi lanciato da un elicottero con un paracadute ben 16 volte in ‘Mission:

Impossible - The Final Reckoning’, ottavo capitolo del franchise. È il caso dell’attore Tom Cruise.

Tom non è solo interprete di eroi d'azione, è lui l'eroe d'azione - ha spiegato Craig Glenday, direttore di Guinness World Records -. Una grande parte del suo successo può

essere attribuita al suo focalizzarsi sull'autenticità e allo spingersi oltre i limiti umani".

In un video pubblicato sulla pagina ufficiale YouTube di Paramount Pictures, Cruise spiega il dietro le quinte delle riprese, lo si vede mentre discute l'acrobazia con la troupe. “Sto per lanciarmi - annuncia - se si attorciglia (il paracadute, ndr) mentre è in fiamme, girerò su me stesso e brucerò".

Il video prosegue con una sequenza di brevi clip che documentano ciascuno dei 16 lanci infuocati.