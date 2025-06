M’ama, non m’ama. “Usciamo da un po’ ma lui è confuso”

Cara Caterina,

ti scrivo perché è da qualche settimana che sto uscendo con un ragazzo carino. Finalmente ho conosciuto una persona educata e a modo. Dopo qualche uscita però ha subito voluto mettere in chiaro che non vuole niente di serio al momento e che non vorrebbe che la sua educazione venisse scambiata per reale interesse. Non che io fossi alla ricerca di un marito, ho solo 25 anni... La mia idea era quella di uscirci, passare del tempo insieme e vedere con calma dove sarebbe andata a finire la cosa. Quello che non capisco è perché abbia fatto subito questo discorso, quando poi nei fatti si comporta in modo opposto. Io cerco di comportarmi nel modo più onesto e schietto possibile, senza fare strategie, perché non sono fatta così. Ma dall’altro lato mi sembra percepire della confusione, come se non sapesse cosa fare e come comportarsi. Sono io ad avere un approccio sbagliato? Se c’è rispetto e ci si trova bene, per me non c’è bisogno di definire subito le cose. Il tempo secondo me è ciò che fa capire se una storia può funzionare o no. Questo mettere subito dei paletti mi ha un po’ abbattuta, mi ha fatto passare la voglia di provarci, anche se l’interesse nel conoscerlo rimane. Vorrei che lui si esponesse un po’ di più, vorrei sentire di essere desiderata. Ho visto che hai già risposto ad altre ragazze e mi sarebbe davvero utile avere un punto di vista esterno. Devo lasciar perdere? Ha senso continuare? Spero mi leggerai. Ti ringrazio e ti auguro una buona giornata,

Emma

Cara Emma,

secondo me il tuo approccio non è né sbagliato né giusto, è un approccio sano. Le strategie sono per le persone complicate. Io sono una chiara e diretta, quindi non ho mai fatto strategie. Se mi arrivava un messaggio da un fidanzato rispondevo subito, non mi sono mai messa a scrivere in modo diverso per ottenere altro. Oggi anche con mio marito sono molto schietta e onesta. Se mi segui in trasmissione lo sai... sono così. Non ho capito se c’è stato qualcosa in più tra di voi, oltre a qualche uscita oppure se lui ha capito che a te lui piace e ha voluto subito mettere le cose in chiaro. Magari Emma tu non sei il suo tipo, magari il suo genere è un altro... magari gli piacciono i maschi o ha già una storia importante che non vuole condividere. Io capisco che ti sia abbattuta, ma le cose si fanno in due quindi non puoi neanche imporre la tua presenza a un’altra persona. Capisco che tu ti senta giù, ma hai solo 25 anni. Non ti preoccupare. Se una persona ti dice una cosa del genere in modo così diretto, non è perché pensa che tu stia cercando marito, ma perché lui non vuole avere un certo tipo di rapporto con te. Se invece qualcosa tra di voi è successo, allora lui ha profondamente paura di innamorarsi, e di cominciare qualcosa che in questo momento della sua vita non aveva proprio messo in conto. Tu dici che vorresti che si esponesse un po’ di più, ma, tesoro mio, lui te l’ha già detto: questo per lui è solo un gesto di educazione. Comunque, dai tempo al tempo. Vedrai che riuscirai a trovare la persona giusta per te, se non ti senti desiderata guarda altrove. Un abbraccio,

Caterina Balivo