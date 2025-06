‘Ballerina’: arriva nelle sale lo spin-off di John Wick con Ana de Armas

L’attesa è quasi finita: nelle sale italiane sta per arrivare ‘Ballerina’, il primo spin-off ufficiale dell’universo di John Wick. Diretto da Len Wiseman, il film, in uscita nelle sale italiane dal 12 giugno prossimo, si colloca temporalmente tra i capitoli 3 e 4, espandendo la mitologia della saga con una nuova protagonista: Eve Macarro, interpretata da Ana de Armas.

Una nuova assassina nel mondo di Wick

Eve Macarro è una ballerina addestrata dalla misteriosa organizzazione criminale Ruska Roma. Dopo l’omicidio del padre, intraprende un percorso di vendetta che la porta a confrontarsi con il lato più oscuro del mondo degli assassini. Il film esplora il suo passato e la sua trasformazione in una letale killer, mantenendo lo stile visivo e le coreografie d’azione che hanno reso celebre la saga.

L’universo di John Wick si espande

Questo spin-off rappresenta un tentativo di espandere l’universo narrativo di John Wick, introducendo nuovi personaggi e approfondendo organizzazioni come la Ruska Roma. Sebbene il film abbia ricevuto recensioni generalmente positive, alcuni critici hanno notato una trama meno coinvolgente rispetto ai capitoli principali della saga. Anche se la protagonista è Ana de Armas, i fan della saga possono stare tranquilli: Keanu Reeves riprenderà il ruolo di John Wick in un cameo definito “semplicemente iconico” dal regista Len Wiseman. Così, 11 anni dopo l’uscita nelle sale del primo capitolo, che è diventato un cult per lo stile d’azione detto ‘gun-fu’, ecco il primo spin-off. Uno degli ingredienti del successo di ‘John Wick’ è senza dubbio l’interpretazione di Keanu Reeves. L’attrice cubana che ha interpretato l’agente Paloma in ‘James Bond No Time to Die’ sarà all’altezza del suo predecessore? Al botteghino l’ardua sentenza.