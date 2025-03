LOL 5: quando esce, i concorrenti e tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizione

Roma, 27 marzo 2025 – Sta per tornare ‘LOL – chi ride è fuori’, il fortunato format di Prime Video in cui 10 comici si sfidano a colpi di gag ed esibizioni cercando di provocare le risate dei colleghi. Il vincitore è chi riesce a non farsi cogliere in fallo e a non ridere. Per l’edizione numero 5 qualche novità e qualche gradita conferma. Ecco tutto quello che dobbiamo sapere.

Quando esce e dove vederlo

Il programma, come sempre, andrà in onda su Prime video. Quest’anno gli episodi previsti sono 6. I primi cinque saranno distribuiti in piattaforma da giovedì 27 marzo e l’ultimo, invece, sarà diffuso giovedì 3 aprile.

Il premio finale

Come sempre il premio finale è di 100.000 euro. Il vincitore deve indicare un ente benefico a cui destinare la somma.

Chi sono i conduttori

La prima novità del 2025 riguarda, invece, i conduttori. Nelle prime quattro edizioni dello show, il rapper Fedez era stato una costante al timone e lo scorso anno, seppur per un brevissimo periodo, aveva anche gareggiato come concorrente. Nelle varie stagioni, il cantante era stato affiancato da co-conduttori e aiutanti. Mara Maionchi, Frank Matano, Lillo e Maccio Capatonda.

Per la quinta edizione, invece, a condurre saranno due comici di professione: Angelo Pintus (che è stato concorrente della prima edizione italiana di ‘LOL’) e Alessandro Siani. Saranno loro, dunque, a gestire dalla consolle le esibizioni dei concorrenti e a mandare avanti il gioco.

I concorrenti della nuova edizione

I dieci concorrenti che si sfideranno fino all’ultima risata sono Federico Basso, Enrico Brignano, Flora Canto, Tommy Cassi, Alessandro Ciacci (vincitore di ‘Lol – Talent show’), Raul Cremona, Geppi Cucciari, Valeria Graci, Andrea Pisani e Marta Zoboli.

Cosa aspettarci dalla quinta edizione

Secondo i due conduttori, l’arma vincente di questa edizione è il forte spirito di gruppo che si è creato tra i concorrenti, nonostante siano avversari gli uni degli altri. Lo scopo finale, infatti, è sempre far ridere il pubblico e destinare un’ingente somma di denaro in beneficenza. Pare che in ‘LOL 5’, comunque, ne vedremo delle belle. Di certo quella che sta per iniziare è già un’edizione da record perché sarà distribuita in più di 240 Paesi del mondo.