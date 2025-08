Scoperto un nido di vespe radioattivo in Carolina del Sud

Un nido di vespe contaminato da materiale radioattivo è stato scoperto in occasione di un controllo di routine all’interno del sito nucleare dismesso di Savannah River, nella Carolina del Sud.

L’episodio, che ha destato stupore e preoccupazione tra gli abitanti della zona, è stato confermato dal Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti in un rapporto ufficiale reso noto lo scorso 22 luglio.

Valori di radioattività 10 volte superiori ai limiti

Il sito di Savannah River, costruito nei primi anni Cinquanta per la produzione di materiale nucleare destinato alle armi, ha cessato tali attività alla fine della Guerra Fredda. Oggi è impiegato principalmente per operazioni di bonifica ambientale, nonché di ricerca e gestione dei materiali nucleari.

Il nido è stato individuato il 3 luglio all’interno della cosiddetta F-Area Tank Farm, una zona altamente sorvegliata del sito che contiene 22 serbatoi sotterranei in acciaio, capaci di immagazzinare milioni di litri di rifiuti nucleari liquidi. Secondo quanto riferito dalla Savannah River Mission Completion, l’organizzazione che gestisce il sito, la scoperta è avvenuta durante attività regolari di monitoraggio da parte del personale addetto al controllo radiologico della zona.

Una volta rinvenuto, il nido è stato immediatamente irrorato, rimosso e smaltito come rifiuto radiologico, in linea con i protocolli di sicurezza. Le analisi hanno rilevato livelli di contaminazione superiori di oltre dieci volte ai limiti stabiliti dalle normative federali.

Non c’erano vespe all’interno

Nonostante la contaminazione del nido, le autorità hanno precisato che non erano presenti vespe al suo interno al momento del rinvenimento. Inoltre, gli esperti hanno precisato che anche qualora vi fossero stati insetti presenti, questi avrebbero comunque mostrato livelli di contaminazione molto più bassi, e che comunque le vespe tendono a spostarsi solo per poche centinaia di metri dal nido. In altre parole, non sarebbero uscite dalla zona del sito dismesso.

Il Dipartimento dell’Energia ha sottolineato che l’episodio è il risultato di “una contaminazione preesistente nell’area” e che il nido non è quindi stato interessato da una nuova fuga di materiale radioattivo. Il terreno e l’ambiente circostante sono stati a loro volta esaminati dopo la scoperta e non presentano alcuna traccia di contaminazione.

Ma qualcuno è comunque preoccupato

Il ritrovamento del nido di vespe radioattivo non ha però mancato di sollevare polemiche. Tom Clements, direttore esecutivo del gruppo ecologista Savannah River Site Watch, ha espresso preoccupazione per la mancanza di chiarezza da parte delle autorità: “Sono arrabbiato come un calabrone”, ha dichiarato all’Associated Press, “perché non ci è stato detto da dove provenisse la contaminazione o se ci sia stata qualche perdita che il pubblico dovrebbe conoscere.”

Pur non comportando rischi immediati per la salute pubblica, l’episodio solleva in effetti interrogativi importanti sulla gestione di siti nucleari dismessi e sulla trasparenza nella comunicazione dei potenziali rischi ambientali. Inoltre, può essere considerato un promemoria sul rischio che residui di contaminazione del passato possano ancora interagire in modo inaspettato con l’ambiente, persino con forme di vita come le vespe.