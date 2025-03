LOL 5: quando esce, cast e conduttori

Roma, 17 marzo 2025 – Sta per tornare su Prime Video ‘LOL – Chi ride è fuori’. Il programma è arrivato alla sua quinta edizione e, come tradizione vuole, vedrà un gruppo di comici chiusi in uno studio per 6 ore e pronti a sfidarsi fino all’ultima risata.

Il format, ormai noto, ha poche regole: ciascuno dei concorrenti può esibirsi o semplicemente provare a stimolare l’ilarità dei colleghi con i mezzi che ha a disposizione. Talvolta, sono i conduttori a entrare in gioco o a scegliere quale dei partecipanti ha il compito di tentare gli altri. Chi ride viene ammonito e poi, se accade una seconda volta, eliminato. Trionfa chi riesce a non cedere all’impulso di ridere.

Dove va in onda

Come è accaduto per le passate edizioni, anche LOL 5 sarà disponibile in streaming su Prime Video.

Quando vedere LOL 5

La quinta stagione di ‘LOL – chi ride è fuori’ sarà composta da 6 episodi. I primi cinque saranno disponibili su Prime Video a partire da giovedì 27 marzo. L’ultimo episodio, in cui verrà proclamato il vincitore, sarà distribuito in streaming sulla piattaforma, a partire da giovedì 3 aprile.

Conferme e novità

Come è già accaduto per le precedenti stagioni, la squadra sarà composta da comici e personalità dello spettacolo che non hanno mai partecipato allo show.

Uno dei posti nel cast è riservato al vincitore di ‘LOL talent show’, e quest’anno a vincere nel format è stato Alessandro Ciacci che sarà, dunque, un concorrente ufficialmente in gara.

Con lui ci sono Federico Basso, Enrico Brignano, Flora Canto, Tommaso Cassissa, Raul Cremona, Geppi Cucciari, Valeria Graci, Andrea Pisani e Marta Zoboli.

Non sappiamo ancora quali gag andremo a vedere, sappiamo però che una sostanziale novità è rappresentata dai conduttori: non più Fedez al timone (che negli anni è stato supportato da Mara Maionchi, Frank Matano, Maccio Capatonda e Lillo) ma una coppia comica composta da Angelo Pintus e Alessandro Siani.