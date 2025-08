‘The Walking Dead: Dead City’, la seconda stagione arriva in Italia: quando e dove la vedrai

La seconda stagione di ‘The Walking Dead: Dead City’ sta arrivando in Italia. Si tratta del quarto spin-off (e primo sequel) della fortunatissima serie tv ‘The walking dead’ andata in onda nel nostro Paese tra il 2010 e il 2022. Prima di questo c’erano stati, infatti, ‘Fear the Walking Dead’, ‘The Walking Dead: World Beyond’ e ‘Tales of the Walking Dead’.

La prima stagione dello show-sequel è stata trasmessa su Sky e Now TV a luglio di quest’anno e prossimamente arriveranno anche i nuovi episodi.

Di cosa si tratta

In ‘The Walking Dead: Dead City’ i protagonisti sono Maggie Greene e Negan, interpretati rispettivamente da Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan e già conosciuti nella serie principale. I due, nel corso del loro viaggio, si ritrovano in un Manhattan post-apocalittica e ormai dominata dai “vaganti”. Il figlio di Maggie, Hershel, è stato rapito e questo porterà i due ex antagonisti a collaborare nonostante le frizioni del passato.

La prima stagione

I sei episodi della prima stagione della serie sono andati in onda su Sky e Now TV a luglio e, a distanza di pochissimo, anche le puntate della stagione numero 2 – trasmesse negli USA a maggio 2025 – sono disponibili per l’arrivo in Italia.

Non solo: è già stato confermato che la serie tv è statasarà rinnovata per una terza stagione, attualmente ancora da girare.

Quando e dove vedere ‘The Walking Dead: Dead City 2’

La seconda stagione dello show, composta da 8 episodi totali, sarà trasmessa su Sky Atlantic a partire da lunedì 4 agosto e per quattro lunedì consecutivi. Ogni settimana saranno diffusi due nuovi episodi.