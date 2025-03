“‘LOL 5 – Chi ride è fuori”, il cast completo della quinta stagione

Roma, 20 marzo 2025 – Giovedì 27 marzo su Prime Video saranno disponibili i primi cinque episodi della quinta edizione di ‘LOL – Chi ride è fuori’. Il sesto e ultimo episodio sarà, invece, distribuito in streaming a partire dal 3 aprile. Lo show condotto da Angelo Pintus e Alessandro Siani (si tratta della prima edizione, dunque, senza Fedez al timone), anche quest’anno potrà contare su un cast di comici e volti noti della televisione che si sfideranno con un solo imperativo: non ridere. Ecco chi vedremo nel programma.

Federico Basso

Torinese, comico e autore televisivo (ha firmato, ad esempio, la fortunata sit-com ‘Belli dentro’). Dopo aver studiato nella scuola di teatro diretta da Alessandro Bontempi a Segrate Federico Basso è approdato nei laboratori di ‘Zelig’ nel 2003 e, dal 2007, ha anche condotto ‘Zelig Off’ accanto a Teresa Mannino per cinque edizioni. I suoi monologhi di stand-up comedy si rifanno all’umorismo di Woody Allen.

Enrico Brignano

Enrico Brignano non ha bisogno di molte presentazioni: è un comico, showman e cabarettista ma anche attore e regista. È arrivato al grande pubblico nel 1998 grazie al ruolo di Giacinto in ‘Un medico in famiglia’ e da allora la sua è stata una carriera in ascesa. Ha più volte portato a teatro, come attore e regista, ‘Rugantino’ ed è stato protagonista di diversi spettacoli di cabaret scritti e costruiti attorno ai suoi monologhi. Nel suo curriculum compaiono anche diverse apparizioni cinematografiche e la pubblicazione di nove libri. È sposato con Flora Canto, anche lei nel cast di ‘LOL 5’.

Flora Canto

Flora Canto si è affacciata al mondo dello spettacolo nel 2006 quando è stata scelta da Maria De Filippi per essere una delle troniste di ‘Uomini & Donne’. Successivamente è comparsa in alcuni episodi di fiction di successo (su tutte ‘Don Matteo’) e in pellicole comiche italiane. Ha condotto diversi programmi televisivi su La7, TV8, MTV e in Rai. Di recente è stata anche la conduttrice del San Marino song contest, che ha selezionato il rappresentante di San Marino per l’Eurovision. È sposata con Enrico Brignano, concorrente di ‘LOL 5’ come lei, da cui ha avuto due figli: Martina e Niccolò.

Tommy Cassi

All’anagrafe Tommaso Cassissa. Attualmente è uno youtuber e content creator ma anche un comico e un attore. Nel febbraio 2025 con Lodovica Comello e Aldo Vitali ha condotto su Real Time ‘Il podcast di Sanremo’ come viaggio nella storia del Festival della canzone italiana. Ha fondato, insieme ai colleghi comici Andrea Pisani e a Gabriele Boscaino, la boyband Auch nel 2022.

Raul Cremona

Forse non tutti sanno che Raul Cremona ha iniziato la sua carriera come prestigiatore e, dopo aver vinto vari premi e riconoscimenti, ha scelto la strada del cabaret nel Derby Club di Milano degli anni ‘80. Forse è anche per questo che uno dei suoi personaggi più celebri è il Mago Oronzo (ma non dimentichiamo Silvano il Mago di Milano). Ha lavorato spesso con la Gialappa’s, con Aldo, Giovanni e Giacomo ed è stato presente in tutte le edizioni televisive di ‘Zelig’.

Geppi Cucciari

La notorietà è arrivata a Geppi Cucciari nel 2010 grazie a ‘Zelig’ ma, negli anni successivi, la comica sarda ha spaziato molto nel campo artistico. Ha partecipato a sit-com tv, condotto programmi radiofonici e televisivi ed è apparsa in diverse pellicole cinematografiche oltre che sui palchi di tutta Italia grazie al suo grande amore: il teatro. È stata una delle co-conduttrici di Sanremo 2025 nonché una delle protagoniste del film campione di incassi ‘Diamanti’ di Ozpetek. Attualmente, conduce ‘Splendida cornice’ su Rai 3.

Valeria Graci

Cabarettista, conduttrice e attrice, Valeria Graci si è fatta strada nel mondo della comicità insieme a Kata Follesa nel duo Katia&Valeria. La coppia ha partecipato tra il 2001 e il 2012 a molti programmi: ‘Colorado Cafè’, ‘MTV Comedy Lab’, ‘Zelig Off’ e ‘Zelig Circus’, ‘Scherzi a parte’ e Sputnik. Dopo la separazione dalla collega si è dedicata alla conduzione radiofonica e, sporadicamente, alla recitazione. Tra il novembre 2024 e l'aprile 2025 Graci e Follesa si sono ricongiunte per lo spettacolo ‘Ma non dovevamo non vederci più?’.

Andrea Pisani

Andrea Pisani fa parte del duo comico PanPers insieme a Luca Peracino. La coppia comica ha partecipato a diversi programmi televisivi e dal 2022 conduce ‘Only Fun – Comico Show’ sul canale Nove insieme ad Elettra Lamborghini. Entrambi i componenti del duo, però, si dedicano ad esperienze in autonomia e Pisani, nello specifico, è apparso in molte pellicole cinematografiche. È legato a Beatrice Arnera, anche lei comica, con cui realizza spesso contenuti divertenti su Instagram e TikTok.

Marta Zoboli

Marta Zoboli fa parte con Gianluca De Angelis del duo comico ‘Marta e Gianluca’. La coppia è diventata famosa grazie al circuito di ‘Zelig’ e alle gag sullo spid-date. Da sola nel 2021 è comparsa nella serie tv ‘Tutta colpa di Freud’, l'anno seguente nel film ‘Mollo tutto e apro un chiringuito’ e nel 2025 affianca Angelo Pintus in ‘Dove osano le cicogne’.

Alessandro Ciacci

Dal 27 febbraio su Prime Video è disponibile il format ‘LOL – talent show, chi fa ridere è dentro’ che consente ai comici emergenti di farsi conoscere dal grande pubblico. Non solo: il vincitore ha diritto ad entrare nel cast di ‘LOL – Chi ride è fuori’. La seconda edizione del talent è stata vinta da Alessandro Ciacci e dalle sue gag.