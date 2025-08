In Polonia riparte la caccia all’oro nazista: scavi vicino a un bunker della Seconda guerra mondiale

Entro la fine di agosto inizieranno in Polonia gli scavi in prossimità di un bunker tedesco della Seconda guerra mondiale alla ricerca del leggendario “oro nazista”. L’iniziativa, condotta da un gruppo di ricercatori guidati dallo storico dilettante Jan Delingowski, è stata ufficialmente autorizzata dalle autorità polacche e sarà supervisionata da archeologi e funzionari del patrimonio culturale.

Dove si scaverà e perché

L’area delle ricerche si trova nella regione boscosa della Casciubia, nel nord della Polonia, dove un tempo sorgeva un campo di addestramento militare delle SS. A indirizzare esattamente in questo luogo il team di cacciatori d’oro sono state le rivelazioni di un ex detenuto del carcere di Barczewo, che a sua volta avrebbe raccolto le confidenze di Erich Koch, un alto funzionario del Partito Nazista poi condannato per crimini di guerra e deceduto nel 1986 nella stessa struttura penitenziaria.

Secondo la testimonianza raccolta da Jan Delingowski, nel 1945 un convoglio di camion carichi di oro e opere d’arte fu deviato da Berlino verso le città di Czersk e Człuchów, passando per la zona dove ora si scaverà. A rafforzare l’ipotesi, ci sarebbe anche un telegramma delle SS indirizzato a Gustav Wyst, un ufficiale delle SS di Königsberg, in cui viene menzionato un sito indicato in codice come "BSCH", che Delingowski interpreta come “Bruß Schutzraum”, ovvero un particolare tipo di bunker sotterraneo.

I vagoni del treno d’oro nazista

C’è poi un ulteriore indizio: i dati geodetici del terreno in questione avrebbero rivelato la presenza di un tunnel di grandi dimensioni, per la precisione con una sezione trasversale di 9 metri di larghezza per altrettanti di altezza. Secondo Delingowski, all’interno di questo stesso tunnel si troverebbero tre vagoni ferroviari della Seconda guerra mondiale, nascosti dietro un cancello scorrevole in acciaio, che conterrebbero metalli preziosi facenti appunto parte del tesoro dei nazisti.

Le autorità di Walbrzych hanno accolto la richiesta di scavo sottolineando che l’operazione sarà condotta anche e soprattutto con l'obiettivo di proteggere il valore storico del sito, facendo chiarezza una volta per tutte su cosa ci sia o meno nascosto nel sottosuolo.

Cos'è l’oro dei nazisti

Con l’espressione “oro dei nazisti” si fa riferimento al tesoro accumulato dal regime nazista durante la Seconda guerra mondiale, composto da lingotti d’oro, monete, opere d’arte trafugate e altri beni di valore sottratti a banche, musei, collezioni private e in molti casi direttamente alle vittime dell’Olocausto. Alla fine del conflitto, una parte consistente di questo patrimonio scomparve, dando vita a una lunga serie di teorie e spedizioni alla ricerca di bunker segreti, treni blindati e nascondigli sotterranei.

Non è la prima volta che in Polonia emergono ipotesi su simili nascondigli. Tuttavia, il caso attuale si distingue per la quantità di indizi documentali e geologici che supportano l’iniziativa. Resta ora da vedere se gli scavi in programma porteranno finalmente alla luce uno dei misteri più affascinanti e controversi dell’ultimo conflitto mondiale.