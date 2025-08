Eleonora Boi attaccata dallo squalo: “Il giorno più brutto della mia vita (da Fantozzi), io e mio figlio stiamo bene”

I primi cuoricini rossi sono delle colleghe Benedetta Radaelli (Mediaset) e Sarah Castellana (Sky), poi Costanza Caracciolo (ex velina moglie di Bobo Vieri), seguono amici, follower, e “forza Ele!” e un catalogo di auguri di buona guarigione. Film thriller da Porto Rico: lo squalo (e l’avvocato). Eleonora Boi, 39 anni, giornalista, mamma di due figli (incinta del terzo) e moglie del cestista Danilo Gallinari è uscita dal mare di Isla Verde ed è riapparsa in ospedale con un post social. Cerotto sulla fronte. Linguaccia ironica. Messaggio da pericolo scampato. “È stato il giorno più brutto della mia vita”.

Il suo racconto: “Forse aveva ragione mia nonna Nella quando diceva: ‘Su mari esti traitori’. Non avrei mai pensato che avrei potuto essere attaccata da uno squalo e per giunta mentre mi trovavo vicino alla riva e in una spiaggia super affollata. Fortunatamente, io e il mio bambino stiamo bene, sono stata soccorsa prontamente e l’intervento chirurgico per rimettere a posto la mia povera gamba mangiucchiata è andato bene. Ora devo solo riprendermi dal grandissimo spavento e provare a perdonare il grande amico che mi ha tradito. Per quanto riguarda lo squalo avrà presto notizie dai miei legali”.

Ancora Eleonora Boi: "Ringrazio tutti voi per il grande affetto e vi ringrazio per esservi preoccupati per noi con un messaggio o una preghiera. Ringrazio mio marito che nonostante abbia sposato Fantozzi-Boi mi ha dato tutto il suo amore e tanto coraggio, oggi si è pure scampato il concerto di Bad Bunny ma non si deve illudere è solo per poco”.

La 39enne era stata medicata sulla spiaggia e poi subito trasferita al Centro Medico Rio Piedras. Come riferito dalle autorità locali, le sue condizioni sarebbero stabili e non sarebbe in pericolo di vita. Secondo le prime ricostruzioni, l'ex giornalista sportiva di Mediaset è stata attaccata dallo squalo e morsicata alla coscia destra (la ferita sarebbe profonda).

Il marito Danilo Gallinari, 37 anni il prossimo 8 agosto, dopo aver militato nell'Olimpia Milano e in Nba, a gennaio è passato a giocare al Vaqueros de Bayamon. Proprio grazie al suo apporto, la squadra è volata in finale nel campionato portoricano contro i Leones de Ponce. Se la sfida per il titolo dovesse arrivare fino a gara -7, l’azzurro potrebbe essere costretto a rimandare ancora di due settimane il suo arrivo in ritiro con la nazionale, che si sta preparando per Eurobasket 2025. L’Italia del ct Gianmarco Pozzecco esordirà nel torneo continentale il 28 agosto contro la Grecia.