L’antenato della patata? Il pomodoro. Così si è evoluto (e adattato) il tubero più diffuso al mondo

L’antenato della patata? Un pomodoro. Un recente studio pubblicato sulla prestigiosa rivista Cell ha rivelato origine della patata moderna. Questo evento evolutivo, avvenuto in Sud America, avrebbe dato origine alla patata che oggi conosciamo, trasformando radicalmente le potenzialità evolutive delle piante coinvolte.

I genomi di oltre 500 patate passati ai raggi X

Per anni gli scienziati hanno cercato di conoscere l’esatta origine delle moderne piante di patata. Per arrivare a una risposta certa e definitiva, un team internazionale coordinato dall’Accademia cinese delle Scienze agrarie ha analizzato 450 genomi di patate coltivate e 56 di patate selvatiche.

Lo studio ha portato alla luce un dettaglio genetico fondamentale: ogni specie di patata analizzata contiene una combinazione stabile di DNA proveniente sia dalla Solanum etuberosum (una patata selvatica di origine cilena, però priva di tubero) sia dal pomodoro. Questo indica che la patata è nata da una ibridazione naturale avvenuta milioni di anni fa tra queste due specie, che rimasero separate per circa 5 milioni di anni ma che poi riuscirono a incrociarsi.

Grazie a questa fusione, nacquero quindi le prime piante capaci di produrre un tubero, ovvero la struttura vegetale che si sviluppa nel sottosuolo per immagazzinare nutrienti e permettere alla pianta di sopravvivere in condizioni ambientali difficili. In particolare, i ricercatori hanno identificato due geni chiave responsabili della formazione del tubero: SP6A, proveniente dalla linea del pomodoro, e IT1, ereditato invece dalla Solanum etuberosum. Entrambi sono indispensabili per avviare e controllare lo sviluppo delle patate che finiscono nel nostro piatto: senza uno dei due, non si avrebbe alcuna produzione sotterranea.

Non è solo una scoperta curiosa

Secondo gli studiosi, l’ibridazione naturale avvenne in risposta al rapido innalzamento delle Ande: lo sviluppo del tubero rappresentò un vantaggio adattativo decisivo per la sopravvivenza e la diffusione delle piante di patata in ambienti montani freddi e difficili. Oltre che assicurare il necessario nutrimento, il tubero ha infatti garantito alle patate un metodo riproduttivo autonomo, permettendo la crescita da una semplice gemma senza bisogno di semi o impollinazione.

“L’evoluzione di un tubero ha dato un enorme vantaggio per la sopravvivenza in ambienti ostili, alimentando un’esplosione di nuove specie e contribuendo alla ricca diversità di patate su cui oggi facciamo affidamento in agricoltura”, hanno affermato i ricercatori.

La scoperta non rappresenta però solo una curiosità genetica, ma costituisce anche un passo importante per la scienza agraria: comprendere le origini genetiche della patata potrebbe infatti aprire nuove strade per migliorare le colture, favorendo l’adattamento ai cambiamenti climatici e la sicurezza alimentare globale.