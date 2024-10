Schiavi dello smartphone. Come riprendere l’abitudine di leggere

Londra, 14 ottobre 2024 – Come possiamo mettere giù i nostri telefoni e ritornare a leggere? È una domanda che molti esperti, e non solo, si stanno ponendo sempre più spesso. Risucchiati dal doom scrolling e costantemente distratti dalle notifiche, dedicare il nostro tempo alla lettura sembra sempre più difficile. Jonathan Bate, professore di letteratura inglese a Oxford, ha espresso la sua preoccupazione per il declino della capacità di attenzione dei suoi studenti, che non riescono a stare al passo con le liste di lettura: “Ora, invece di leggere tre romanzi in una settimana, molti studenti faticano a terminare un solo romanzo in tre settimane” ha dichiarato a BBC Radio4.

Già lo scorso luglio, un report dell’ente benefico di The Reading Agency aveva dimostrato come solo la metà degli adulti nel Regno Unito legge regolarmente per piacere. La questione sembra persistere, così il Guardian ha deciso di rispondere proponendo una lista di consigli degli esperti su come riuscire a lasciar perdere il telefono per concentrarsi effettivamente sul libro che stiamo leggendo.

1. Tenere il telefono il più lontano possibile

"Se ti siedi con un libro, lascia il telefono da qualche altra parte – dice Tanya Goodin, attivista per il detox digitale e autrice di "My Brain Has Too Many Tabs Open – Significa che non deve essere visibile e neanche nella stessa stanza, perché l’autocontrollo non funziona." Goodin cita ricerche su cosa accade alla nostra capacità di risolvere problemi e al nostro QI quando abbiamo il telefono vicino: "È stato dimostrato che solo quando il nostro dispositivo è in un'altra stanza possiamo davvero concentrarci appieno”.

2. Leggere libri fisici e prendere appunti

"I libri fanno parte del piacere della lettura – dice Goodin – Adoro aprire un libro nuovo, annusarlo e sentire lo scrocchio della rilegatura”. Questo può “dare una scarica di dopamina più di uno schermo”. Lara Feigel, autrice e professoressa di letteratura inglese al King’s College di Londra, dice che i suoi studenti stanno faticando a tenere il ritmo delle letture, e per questo li esorta a comprare copie fisiche dei libri anziché leggerli online, e a prendere appunti a mano sui libri.

3. Rieducare il nostro cervello

Eravamo abituati a leggere da piccoli. Adesso, con tutto il “rumore” e le distrazioni del mondo online duriamo molta più fatica e abbiamo perso l’abitudine. Ma è possibile riprenderla, piano piano. Goodin suggerisce di iniziare ponendosi l’obiettivo di leggere 10 pagine alla volta.

4. Scoprire il momento e il luogo migliori per leggere

Per Daisy Buchanan, conduttrice del podcast “You’re Booked”, il momento migliore è la mattina presto: "Quando mi sveglio, la mia mente è piena di pensieri e ansie. Se faccio lo sforzo di prendere un libro per primo, e non il telefono, la lettura fornisce alla mia mente l'informazione che cerca, rallentandola e dandole qualcosa su cui concentrarsi."

5. Non trattare la lettura come un obbligo

I libri importanti sono l'obiettivo, non il punto di partenza, dice Buchanan. "Devi iniziare con libri che ti danno piacere, per poi passare a quelli che ti sfidano di più." Unirsi a un club del libro può darti la motivazione per terminare un libro, suggerisce Goodin. Raccomanda anche di riscoprire le biblioteche come luoghi per trovare ispirazione.

6. Non dimenticare gli audiolibri

"Se non leggi da un po', un audiolibro potrebbe essere un buon ‘punto di ingresso’ per tornare nell’abitudine," dice Goodin, specialmente se puoi ascoltarlo mentre fai altro, come il tragitto casa-lavoro o una passeggiata col cane. “È fondamentale spegnere le notifiche mentre ascolti”, aggiunge.