La voglia di fuga di Buzzolan

La letteratura esplora da sempre le trame generazionali, dove eredità, traumi e sogni plasmano i destini. Romanzi fiume, epopee familiari, che illuminano il presente con le radici del passato. In questo fertile terreno narrativo si inserisce Baracca e burattini (Mondadori), l’ultima opera di Dario Buzzolan, che traccia un secolo di storia attraverso le vicende di tre generazioni spezzate. Un viaggio che dal 1925 arriva ai giorni nostri: costellato di addii, silenzi e la costante, quasi ossessiva, necessità di fuggire. "Dal sangue non ti liberi", scrive lo scrittore. Una frase che risuona come un monito, un presagio che aleggia sull’intera narrazione. E l’espressione "baracca e burattini", che ritorna con insistenza nel racconto, evoca la precarietà dell’esistenza. Buzzolan nel vodcast “Il Piacere della Lettura” confida: "Volevo raccontare una storia, fatta di segnali che si mescolano. E soprattutto mi interessava il concetto di andar via, di fuggire".

Al centro di tutto emerge prepotente il bisogno di allontanarsi da un luogo fisico o emotivo percepito come opprimente. Hermes, Ranieri ed Elle, i tre protagonisti principali, incarnano questa irrequietezza. Buzzolan ci svela che i destini non sempre si compiono nell’arco di una singola vita.

L’originalità di Baracca e burattini è evidente anche nella sua struttura narrativa. La narrazione polifonica offre diverse prospettive. La punteggiatura riflette il flusso di coscienza dei personaggi: l’incalzante voce di Elle, quasi priva di punteggiatura, in contrasto con la scrittura logica e ordinata di Ranieri, oncologo rigoroso.

Il vero effetto di Baracca e burattini non è la catarsi di un finale, ma la persistente eco di un secolo di fughe e ritorni che ci costringe a guardare negli occhi il nostro stesso “sangue“, con la consapevolezza che la storia, quella con la esse maiuscola e quella intima di ognuno di noi, non si conclude mai davvero, ma continua a scorrere, generazione dopo generazione, in un perpetuo, emozionante, tentativo di trovare la strada di casa.

Giulia Carla De Carlo